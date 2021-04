Dax höher erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 1,6 Prozent im Minus bei 15.129,51 Punkten geschlossen.

Im Tagesverlauf legen unter anderem die Deutsche Börse, die niederländische Brauerei Heineken und die französische Supermarktkette Carrefour Geschäftszahlen vor. Relevante Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf dem Terminplan. Daneben werfen die geldpolitischen Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Schatten voraus. Die Währungshüter würden ihr Bekenntnis zu einer ultra-lockeren Geldpolitik zwar bekräftigen, prognostizierte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Früher oder später dürfte auch im Frankfurter Ostend die Debatte über eine Rücknahme der Pandemie-Stützen beginnen. Einige Anleger fürchten, dass diese schon in dieser Woche angestoßen werden könnte." Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 15.129,51 Dax-Future 15.162,00 EuroStoxx50 3.940,46 EuroStoxx50-Future 3.901,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 33.821,30 -0,8 Prozent Nasdaq 13.786,27 -0,9 Prozent S&P 500 4.134,94 -0,7 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 28.560,53 -1,9 Prozent Shanghai 3.478,06 +0,2 Prozent Hang Seng 28.661,58 -1,6 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, bearbeitet von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)