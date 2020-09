DAX: Index weis nicht wohin

Das deutsche Aktienbarometer hat im gestrigen Handel abermals neue Wochentiefs markiert, konnte sich aber noch über die Triggermarke von 12.880 Punkten retten. Das Niveau von 13.000 Punkten erreicht das Barometer zum Handelsschluss allerdings nicht mehr. Damit setzt sich die volatile Kursbewegung der letzten Tage und Wochen unvermindert fort, eine eindeutige Signallage geht hieraus nicht hervor.

Während dessen konnte allerdings der Euro gegenüber dem US-Dollar auf ein frisches Jahreshoch zulegen, am frühen Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1950 US-Dollar. Der Bitcoin hat sich dagegen wieder über seine Kursmarke von 12.000 Punkten aufwärts begeben, auch profitierte Gold von einem weiter schwachen Dollar. Der deutsche Leitindex dürfte es heute zunächst einmal ruhig angehen, entscheidende Impulse stehen erst am Nachmittag an.

Solange demnach das Niveau von 12.880 Punkten verteidigt werden kann, bleibt die Ausgangslage für ein Folgekaufsignal in Richtung der Junihochs bei 13.313 Punkten weiterhin als günstig zu bewerten. Abschläge unter 12.880 Zähler dürften dagegen bärische Marktteilnehmer auf den Plan rufen und zu Abgaben auf den 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 12.679 Punkten führen. Um 12.500 Zählern liegt eine weitere Horizontalunterstützung vor, an der das Barometer eine Stabilisierung erfahren könnte.

Erste Wirtschaftsdaten aus dem deutschen Wirtschaftsraum stehen in wenigen Minuten mit den Einzelhandelsumsätzen aus Juli (real) sowie den Großhandelsumsätzen aus dem zweiten Quartal (real) an. Um 9:00 Uhr präsentiert Spanien seine Arbeitslosenzahlen aus August, um 10:30 Uhr folgt der britische Hauspreisindex für den Monat Juli. Um 11:00 Uhr werden europaweite Erzeugerpreise aus Juli vorgestellt, bevor es ab 13:00 Uhr mit US-Daten zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche weitergeht. Um 14:50 Uhr sollte sich der Blick auf den großen ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar der US-Amerikaner aus August richten. Dieser dürfte sicherlich für den einen oder anderen Kursausschlag sorgen.

DAX Kursindex (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.000 // 13.100 // 13.250 // 13.313 // 13.386 // 13.425 Unterstützungen: 12.880 // 12.754 // 12.687 // 12.679 // 12.490 // 12.253

