DAX: Index weiter im Aufwind

In der verkürzten Vor-Oster-Woche konnte das deutsche Aktienbarometer DAX deutlich über das Niveau von 15.000 Punkten zulegen und entfernte sich am letzten Handelstag noch weiter von dieser Marke. Doch die zuvor gerissenen Kurslücke mahnen jetzt zur Vorsicht, diese Niveaus werden im Rahmen eines Pullbacks häufig erneut angesteuert.

Zwar kann aus der Auswertung des Stundencharts beim DAX-Index noch keine Trendwende abgeleitet werden, auf diese sollten sich Investoren jedoch demnächst einstellen. Weitere Zielmarken liegen bei 15.198 Punkten, darüber bei 15.245 Zählern. Dies sind nämlich potenzielle Trendwendestellen, von wo aus das Barometer zunächst auf 15.000 Punkte zurückfallen könnte, darunter auf 14.800 Punkte. Spätestens ab 14.600 Punkten dürfte aber die übergeordnete Rallye wieder aufgenommen werden.

Ein derartiges Szenario würde mit einer kurzzeitigen Schwächephase des Industriesektors einhergehen, defensive Titel dürften tendenziell profitieren. Klar ist, die aktuelle Rallye dürfte mit dieser Geschwindigkeit nicht ewig vorangetrieben werden können. Abschläge unter 14.400 Zähler würden dagegen den DAX-Index in potenziell bärisches Fahrwasser zurückdrängen, Abschläge auf 14.130 Punkte käme dann nicht überraschend.

Ein Hinweis vorweg, heute fällt feiertagsbedingt der Handel an der Hongkonger Börse weg. Erste Wirtschaftsdaten wurden dagegen in der Nacht zum Dienstag mit Japans Ausgaben privater Haushalte aus März und dem durchschnittlichen Nettoeinkommen aus Februar angezeigt. China hat sich dem mit dem Caixin-Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor aus März angeschlossen. In Europa startet ab 8:45 Uhr Frankreich mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Februar durch, dem schließt sich Spanien mit Arbeitslosenzahlen aus März an.

Um 10:00 Uhr meldet Italien seine Arbeitslosenquote aus Januar und Februar, um 10:30 Uhr folgt der europaweite sentix-Konjunkturindex für den Monat April. Um 11:00 Uhr folgt die europaweite Arbeitslosenquote aus Februar. Um 14:55 Uhr stoßen die USA mit den wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.104 // 15.198 // 15.201 // 15.245 // 15.265 // 15.318 Unterstützungen: 15.000 // 14.897 // 14.804 // 14.756 // 14.693 // 14.621

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.