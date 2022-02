DAX: Index weiter im Aufwind

Der Deutsche Aktienindex DAX erfreut sich einen Tag nach dem Crash weiterer Beliebtheit, aktuell versucht sich das Barometer im Bereich der Hürde um 14.810 Punkten an einem Ausbruch darüber. Würde dieses Unterfangen gelingen, könnte das Barometer in seine vorherige Seitwärtsspanne zurückkehren.

Die heutige Kursreaktion des DAX-Index zeigt leichte Entspannung an den Aktienmärkten, allerdings notiert das Barometer zugleich an der markanten Hürde bestehend aus der einstigen Seitwärtsspanne der letzten Monate um 14.810 Punkten. Nur ein Wiedereintritt in diesem Bereich könnte für weiteren Auftrieb sorgen.

Für gewöhnlich kommt es an derart markanten Stellen jedoch zu einem Pullback und Fortsetzung des vorausgegangenen Trends. Das hieße bei einem nachhaltigen Scheitern an dieser Hürde Abwärtspotenzial zunächst an die aktuellen Jahrestiefs bei 14.357 Punkten, darunter würden sukzessive die nächsten bärischen Ziele um 14.000 bzw. 13.800 Punkten angesteuert werden. Es bleibt also sehr spannend, für welchen Weg sich der DAX letztendlich entscheiden wird.

Die überwiegenden Wirtschaftsdaten für diesen Mittwoch wurden bereits durchgegeben, einzig die USA melden eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände. Morgen stehen dann wieder frische Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem öffnen die Aareal Bank, die Deutsche Telekom und die Mercedes-Benz AG ihre Bücher.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.818 // 15.060 // 15.150 // 15.206 // 15.317 // 15.353 Unterstützungen: 14.692 // 14.617 // 14.544 // 14.357 // 14.197 // 14.064

