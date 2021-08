DAX (intraday) - Wie kann man so knapp am Allzeithoch scheitern?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.779,01 Pkt (XETRA)

In den vergangenen Tagen ging ich immer wieder davon aus, dass die derzeitigen Bewegungen im Dax lediglich von kurzfristigen Händlern initiiert werden. Ein wichtiges Argument meinerseits war das Verhalten des Dax-Kurses an offensichtlichen Widerständen und Unterstützungen. Der Markt reagierte einfach zu genau an fast jeder großen und kleinen charttechnischen Marke. Für einen weiteren „Beweis“ muss man sich einfach nur das heutige Tageshoch anschauen.

Aktuell wird im Dax noch gut eine Viertelstunde gehandelt und die Verkäufer müssten ca. 28 Punkte abbauen, um den Index ins Minus zu drücken. In volatilen Zeiten schafft man so etwas in ein paar Minuten. Aktuell herrscht im Dax jedoch absolute Ruhe. Die Volatilität war auch heute relativ klein. Selbst die US-Arbeitsmarktdaten sorgten nicht wirklich für große Ausschläge und nachhaltige Bewegungen.

Bullisch oder Range?

Mit Blick auf die kommende Woche würde ich im Dax weiterhin von einem eher ruhigen, kurzfristig getriebenen Handel ausgehen. Dabei könnte man sich jedoch ein wenig stärker auf die Longseite fokussieren als auf die Shortseite. Vor allen Dingen oberhalb von 15.670 Punkten hätte der Index gute Chancen ein neues Allzeithoch zu erreichen und eventuell sogar in Richtung 16.000 Punkten durchzustarten.

Für mehr Dynamik und nachhaltige Ausbrüche auf neue Hochs braucht es nachhaltige Käufe, also Marktteilnehmer, die nicht nach 20, 30 oder 50 Punkten Gewinn wieder aussteigen. Solche Marktteilnehmer sind beispielsweise Fonds & Co. Ohne neue News gäbe es für diese aber nicht unbedingt gravierende Gründe, sich im Markt zu engagieren.

Schwieriger wird es unterhalb von 15.670 Punkten. Der Markt könnte sich in der neuen Woche dann auf 15.600 Punkte oder gar 15.500 Punkte fokussieren.

DAX - Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)