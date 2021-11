DAX - Jahresendrally setzt sich fort

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 16.143,68 Pkt (XETRA)

Seit Wochen kann der deutsche Leitindex ausgehend von dem roten EMA200 bei 15.000 Punkten ansteigen. Die charttechnische Hürde bei 16.000 Punkten konnte erreicht werden. Im Bereich von 16.000 Punkten wäre ein Pullback, also ein Kursrücksetzer und ein Auspendeln des Kursgeschehens möglich gewesen. Stattdessen setzt der Index zu einem direkten Aubruch nach oben an. Ein Kaufsignal mit mittelfristigem Projektionsziel bei 17.300 Punkten ist derzeit in Entstehung. S. blauer Prognosepfeil.

DAX2

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)