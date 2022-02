Dax: Leitindex macht einen kleinen Sprung – Russland signalisiert weitere Gesprächsbereitschaft

Kleine Erleichterung in der angespannten Lage. Der Dax nimmt die 15.000 wieder und klettert sogar noch ein Stück höher. Mitten in der angespannten Lage hat Präsident Wladimir Putin weitere Gesprächsbereitschaft mit den USA und der Nato signalisiert.

Im Staatsfernsehn unterbreitete Außenminister Sergej Lawrow dem Staatspräsidenten den Vorschlag, dass Russland die Gespräche mit den USA und ihren Verbündeten über seine Forderungen an Sicherheitsgarantien in Europa fortsetzen sollte. Putin antwortete darauf mit „in Ordnung“. Lawrow sagte weiter, Russland habe eine 10-seitige Antwort an die USA und ihre Verbündeten zu den Vorschlägen verfasst.

Nach den Aussagen aus Russland atmen die Märkte ein wenig auf. Die Kurse an der Wall Street dreht vorbörslich leicht in Plus und der Dax reduzierte sein Minus um gute 150 Punkte.

Redaktion onvista

Foto: anathomy / Shutterstock.com