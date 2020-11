Dax nach US-Wahl niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden nach Schließung der US-Wahllokale wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte er in der Hoffnung auf einen Sieg von Joe Biden beim Rennen um das Weiße Haus 2,6 Prozent auf 12.088,98 Punkte zugelegt.

Die Wahl wird zur Zitterpartie. Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden lieferten sich auch Stunden nach Schließung vieler Wahllokale in der Nacht zum Mittwoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Allerdings sind viele Stimmen noch nicht ausgezählt. Einige Experten befürchten, dass es Tage dauern wird, bis der Sieger der US-Präsidentschaftswahl feststeht. "Jetzt ist genau das passiert, was im Vorfeld der Wahl so ganz und gar nicht das Wunsch-Szenario der Börsen war", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.

Die US-Wahl drängt alle anderen Themen in den Hintergrund. So stehen unter anderem die Beschäftigtendaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP auf dem Terminplan. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Analysten sagen eine Verlangsamung des Stellenaufbaus voraus. Außerdem werden die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in den USA und Deutschland veröffentlicht. Parallel dazu öffnen erneut zahlreiche Firmen wie der Autobauer BMW und der Netzwerk-Ausrüster Oracle ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.088,98

Dax-Future 12.082,50

EuroStoxx50 3.098,72

EuroStoxx50-Future 3.091,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.480,03 +2,1 Prozent

Nasdaq 11.160,57 +1,9 Prozent

S&P 500 3.369,16 +1,8 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 23.750,93 +2,0 Prozent

Shanghai 3.275,43 +0,1 Prozent

Hang Seng 24.941,10 +0,0 Prozent