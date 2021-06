DAX-Rücklauf nach positivem ifo

Konkret steig die Stimmung in den deutschen Chefetagen, laut der Auswertung des Münchner ifo-Instituts, so stark wie zuletzt im Novembe">video

Kurslevel 15.600 zurück auf der Agenda

Das Level um 15.600 Punkte galt gestern bereits als vergessen, doch heute kam der Markt eindrucksvoll zurück. Nach einer erst ruhigen Eröffnung und Stabilisierungsversuchen folgte der Blick auf den ifo-Index, welcher für eine klare Richtung am Aktienmarkt sorgte.

Dies griffen wir im Gespräch mit Ingmar Königshofen näher auf:

Konkret steig die Stimmung in den deutschen Chefetagen, laut der Auswertung des Münchner ifo-Instituts, so stark wie zuletzt im November 2018. Für den Index des Geschäftsklimas bedeutete die einen Zugewinn von 2,6 auf 101,8 Punkte. Somit notiert dieses Konjunkturbarometer auf dem höchsten Stand seit November 2018.

Zwar hatten Analysten mit einem Anstieg gerechnet, doch nicht in dieser Höhe.

Zum Mittag kann der DAX somit von diesem Schwung profitieren. Denn die Aussichten für unsere Wirtschaft sind weiterhin gut. Was zeigte die Charttechnik mittelfristig an?

Ingmar Königshofen hatte im Interview zudem eine Idee für die Entwicklung des Währungsmarktes CAD zum US-Dollar. Diesen Aufwärtstrend rücken wir ebenso in den Fokus, wie die Aktie von BioNTech. Mit der Erstimpfung von 35 Prozent unserer Bevölkerung ist bereits ein großer Schritt getan, aber kein Selbstläufer entstanden. Was gilt es hier zu beachten?

Die Aktien von BioNTech notieren vor einem neuen Rekordhoch. Ähnlich spannend steht es um Amazon. Erste Zahlen vom Prime Day zum Wochenstart zeigen auf, dass die Shopping-Lust weiter hoch ist. Wo liegen die Ziele für die Aktie, wenn der Widerstandsbereich der letzten Monate überschritten werden kann?

Ein Rücklauf an die 15.600 brachte damit die Anleger wieder zurück in den Markt, welche sich womöglich gestern Abend verabschiedet hatten. Untermauert wurde dieses Niveau noch einmal von weiteren Konjunkturdaten aus den USA. Dort sanken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 7000 Anträgen auf 411.000. Dies sorgte für eine positive Grundstimmung an der Wall Street und später für neue Rekorde beim Nasdaq und S&P500.

Der DAX verteidigte das nun wieder solide Niveau um 15.600 und ging knapp darunter aus dem Handel. Sehen Sie hier die Entwicklung des Handelstages:

DAX-Intraday-Chart am 24.06.2021

Mit rund 150 Punkten Volatilität hat sich diese wieder an die normale Bandbreite der letzten Monate angenähert. Folgende Parameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.528,55 Tageshoch 15.606,89 Tagestief 15.476,67 Vortageskurs 15.456,39 Schlusskurs 15.589,23

Welche Aktien standen zur Wochenmitte im Fokus?

Tops und Flops aus dem DAX

Der Siemens-Konzern rahmte quasi den DAX ein. Mit Siemens Energy an der Spitze und Siemens als Mutterkonzern am Ende der Rangliste waren alle Werte insgesamt nah beieinander. Dies war im Sinne von Siemens nicht ganz so verständlich, da der Konzern die Jahresziele sogar erhöhte.

Ein weiterer Gewinner war die BASF, die den weltgrößten Windpark plant. Rund 1,6 Milliarden Euro sollen dafür aufgewendet werden.

Wenige Stunden vor dem Bankenstresstest aus den USA stieg die Deutsche Bank noch einmal an. Meldungen zur Investition in Infrastruktur beim US-Konzern Oracle halfen letztlich beiden Unternehmen.

Im Mittelfeld lag der gestrige Gewinner Vonovia und auch Volkswagen, die sich etwas von den Verluste der Wochenmitte lossagen konnten.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Tops und Flops im DAX am 24.06.2021





Welche Implikation hat der Handelstag auf den DAX?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Zurück zur 15.600 heißt es beim Blick auf das mittelfristige Chartbild. Der Index revidiert damit einen Teil der Verluste vom Mittwoch und gibt sich insgesamt richtungslos, wie der Tageschart hier aufzeigt:

Mittelfristiger DAX-Chart am 24.06.2021

Nachbörslich hat sich bis auf die Test der Rekordhochs von S&P500 und Nasdaq nichts getan. Erste Indikationen für den morgigen Handelstag erfahren Sie auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange ab 9.00 Uhr bereits und in der Mittagszeit noch einmal im Händler-Interview.

