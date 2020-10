Dax schafft Sprung über 13.000 Punkte - Südzucker mit Problemen

Der Dax ist am Vormittag erstmals seit knapp drei Wochen wieder über die runde Marke von 13.000 Punkten geklettert. Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich zuletzt wieder aufgehellt. Für Südzucker und Easyjet läuft es nicht so gut derzeit.

