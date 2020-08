DAX verliert an Boden

Der Streit zwischen den USA und China gewinnt wieder an Schärfe und belastet die Kauflaune an der Börse. Zu den Gewinnern zählen Aktien von Rheinmetall. In den Medien wird über einen milliardenschweren Großauftrag für den Konzern spekuliert.

