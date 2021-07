Dax vor Ifo-Index niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Am Freitag hatte er ein Prozent im Plus bei 15.669,29 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatten Kursgewinne bei Technologiewerten für Auftrieb gesorgt. Der Leitindex S&P 500 und der Nasdaq knackten neue Bestmarken. An den chinesischen Börsen ging es zu Wochenbeginn dagegen deutlich bergab. Anleger fürchteten einen neue Regulierungsvorstoß unter anderem im Bildungsbereich. Der Shanghai-Composite fiel um 2,3 Prozent.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer am Montagvormittag auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten für Juli einen Anstieg auf 102,5 Punkte von 101,8 Zählern im Vormonat. Der am Freitag veröffentlichte Index für die Laune der deutschen Einkaufsmanager hatte im Juli ein Rekordhoch erreicht.

Daneben erhoffen sich Investoren weitere positive Impulse von der laufenden Bilanzsaison. Im Tagesverlauf öffnen unter anderem der Billig-Flieger Ryanair, der Luxusgüter-Anbieter LVMH und der Elektroauto-Bauer Tesla ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.669,29

Dax-Future

15.580,00

EuroStoxx50

4.109,10

EuroStoxx50-Future

4.082,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.061,55 +0,7 Prozent

Nasdaq

14.836,99 +1,0 Prozent

S&P 500

4.411,79 +1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.837,52 +1,1 Prozent

Shanghai

3.462,04 -2,5 Prozent

Hang Seng

26.433,12 -3,3 Prozent