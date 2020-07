Dax wieder stärker – Index-Radar: „Noch scheut der Leitindex vor dem Ausbruch über 12.900 Punkte, doch die Rückschläge werden geringer“

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Rückenwind in den Handel gestartet. Angetrieben von der Hoffnung auf Notenbankhilfen, Fantasie für einen Corona-Impfstoff und anhaltendem Optimismus für die bevorstehende Berichtssaison stieg der Dax im frühen Handel um ein Prozent und holte die Vortagsverluste mehr als auf.

Allerdings ließ der Schwung dann wieder etwas nach, zuletzt stieg der deutsche Leitindex noch um 0,8 Prozent auf 12780 Punkte. Dem bisherigen Hoch seit dem Corona-Crash bei knapp über 12.900 Punkten kam er damit nur ein Stück weit näher.

Noch würde der Dax den Marktbeobachtern von Index-Radar zufolge vor einem Ausbruch über 12.900 Punkte scheuen. Die Rückschläge unterhalb dieser Marke würden jedoch geringer, erklärte der Chartexperte Andreas Büchler im Morgenkommentar vom Mittwoch. „Dies schürt Hoffnungen auf einen Ausbruch nach oben, aber Anleger sollten nicht zu voreilig sein.“ Solange der Leitindex über 12.500 und 12.450 Punkten bleibt, ist Büchler „vorsichtig optimistisch“. Das nächste Ziel nach einem Ausbruch sieht er bei 13.300 Punkten.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Fed versichert weitere Aktionsbereitschaft

Am Vorabend hatten an den New Yorker Börsen zunächst Forderungen aus dem Umfeld der US-Währungshüter für einen neuen Schub nach oben gesorgt. Mit Lael Brainard sagte eine Gouverneurin der Fed, die Notenbank sollte für einen anhaltenden Zeitraum in großem Umfang Vermögenswerte aufkaufen, um die Wirtschaft in einem von der Viruskrise verursachten „dichtem Nebel der Unsicherheit“ wieder anzukurbeln.

Weitere Impfstoff-Hoffnungen

Hinzu kamen nun noch ermutigende Aussagen über erste Tests mit einem möglichen Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna. Die Probanden hätten Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID).

Laut dem Marktanalysten Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader klammern sich Investoren gerade jetzt, wo auf dem Parkett eine mögliche zweite Welle diskutiert wird, an jeden noch so kleinen Strohhalm im Kampf gegen das Virus. „Ein effektiver Impfstoff könnte weitreichende Lockdowns verhindern und den Weg zu einer ’neuen Normalität‘ ebnen“, so der Experte.

Auch die steigenden Erwartungen an die beginnenden Berichtssaison der Unternehmen gilt unter Börsianern derzeit als wichtige Stütze. Vor diesen Hintergründen ging es auch für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte um 0,81 Prozent nach oben auf 26.905,14 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,7 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)