Dax zeigt sich volatil – Alle Blicke richten sich heute auf die US-Inflationsdaten – Sieben vor dem Komma erwartet

Der Dax kann im heutigen Handel an seine Vortagsgewinne anknüpfen und die runde Marke von 16.000 Punkten zurückerobern, allerdings bröckelten die Gewinne gut eine Stunde nach Handelsstart zunächst wieder ab. Derzeit notiert der Leitindex mit einem Plus von 0,4 Prozent jedoch wieder knapp über der 16.000er Marke.

Alle Blicke ruhen heute auf den US-Inflationsdaten

Da neben der Corona-Pandemie die Aussicht auf steigende Zinsen ein latenter Belastungsfaktor für Aktien ist, werden – abgesehen von der Industrieproduktion in Europa – die US-Daten zur Preisentwicklung in den Fokus rücken. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners ist ein weiterer Anstieg der Inflationsrate Konsens und damit bereits eingepreist. Erwartet wird sogar, dass bei der Jahresrate zum ersten Mal seit 1982 eine 7 vor dem Komma steht. „Die US-Inflationsrate dürfte nach 6,8 Prozent im November 7,1 Prozent im Dezember erreicht haben“, prognostiziert etwa Commerzbank-Analyst Christoph Balz und begründet dies mit hohen Energiekosten und einer starken Nachfrage nach wegen Lieferengpässen knappen Gütern.

Sollte die Teuerung deutlich darüber liegen, könnte es an den Börsen wieder ungemütlicher werden. Bedenken hinsichtlich einer schneller als gedachten geldpolitischen Straffung in den USA waren schon in der vergangenen Woche der Grund, warum es spürbar abwärts gegangen war.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Immersion Imagery/shuterstock.com

