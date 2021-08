Dax zieht Richtung 16000-Punkte - Luftfahrt-Branche unter Druck

Die Rekorde an den US-Börsen schieben den Dax heute an und damit in die Nähe seines Rekordhochs von Mitte August. Der Lufthansa hilft das nicht, denn die erneute Ausbreitung des Corona-Virus läutet einen harten Winter ein, erwartet Konzernchef Spohr.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0008467416, DE0008232125, DE000A0D9PT0, DE0005785802, DE0005552004, DE000A2E4K43, US2605661048, US6311031081, US78378X1072,