Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Angefeuert von starken Firmenbilanzen der US-Finanzhäuser hatte der Dax am Donnerstag 1,4 Prozent auf 15.462 Punkte zugelegt. Nach JP Morgan überzeugten auch die Zahlen der Rivalen Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und Morgan Stanley. An der Wall Street ging es ebenfalls bergauf.

Zum Wochenschluss wird noch Goldman Sachs seine Bilanz vorlegen. Bei den Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit der Börsianer unter anderem auf die US-Einzelhandelsumsätze. Experten erwarten für September einen Rückgang um 0,2 Prozent zum Vormonat. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Zudem werden Anleger auf das vorläufige Verbrauchervertrauen der Uni Michigan achten.

Unter den Einzelwerten könnten Hugo Boss in den Fokus rücken. Der Modekonzern meldet eine Erholung seines globalen Geschäfts und erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr 2021.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.462,72

Dax-Future

15.506,00

EuroStoxx50

4.149,06

EuroStoxx50-Future

4.154,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.912,56 +1,6 Prozent

Nasdaq

14.823,43 +1,7 Prozent

S&P 500

4.438,26 +1,7 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.942,54 +1,4 Prozent

Shanghai

3.565,60 +0,2 Prozent

Hang Seng

25.185,79 +0,9 Prozent

