Deep Instinct unterzeichnet Vertrag mit T-Systems Polen zur Fortsetzung seiner strategischen Expansion in EMEA

Das Unternehmen initiiert außerdem strategische Partnerschaft mit Cyber Monks und Spinnakar. Brooks Wallace wird VP Sales EMEA – Deep Instinct öffnet Niederlassung in Großbritannien.

Deep Instinct, das erste und einzige Cybersicherheitsunternehmen, das vollständig auf Deep Learning setzt, um Cyberangriffe vorherzusagen, zu identifizieren und zu verhindern, setzt seine strategische Expansion in EMEA fort und unterzeichnet einen Vertrag mit T-Systems (Polen), einem der größten IT-Dienstleister des Landes, um seinen Kunden den Schutz von Deep Instinct bereitzustellen. Deep Instinct schließt außerdem ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit Cyber Monks und Spinnakar, um die Deep-Learning-basierte Lösung von Deep Instinct in der gesamten Region zu vertreiben.

Die EMEA-Expansion von Deep Instincts wird von Brooks Wallace, VP Sales EMEA, geleitet, einem erfahrenen Vertriebschef für Cybersicherheit mit über 20 Jahren Berufspraxis im Aufbau von Vertriebsteams. Wallace wird die neu eröffnete Vertriebs- und Support-Niederlassung in Großbritannien führen und weitere strategische Partnerschaften mit MSSPs in der gesamten Region eingehen.

„Unsere Expansion in der EMEA-Region kommt zu einem für die Region kritischen Zeitpunkt, und der Vertrag mit T-Systems Polen bekräftigt den beispiellosen Wert unserer Deep-Learning-basierten Lösung bei der Prävention von Cyberangriffen“, so Guy Caspi, CEO und Mitbegründer von Deep Instinct. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Region und werden Unternehmen dabei unterstützen, von einem ‚Assume-Breach‘-Ansatz zur Prävention bekannter und unbekannter Angriffe in Echtzeit zu wechseln.“

„Angesichts der zunehmenden Nutzung von Cloud-Diensten und verwalteten Sicherheitsdiensten werden unsere strategischen Partnerschaften mit Cyber Monks und Spinnakar dazu beitragen, mehr Kunden in der gesamten EMEA-Region zu schützen und zu betreuen“, kommentiert Brooks Wallace, VP Sales, EMEA, Deep Instinct.

Im Rahmen der neuen strategischen Partnerschaften werden das in Großbritannien ansässige Unternehmen Spinnakar und die in Deutschland angesiedelte Cyber Monks die Lösungen von Deep Instinct in Großbritannien und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) vertreiben. Die überlegene Leistungsfähigkeit der Lösung gegenüber herkömmlichen Ansätzen bei der Abwehr von Bedrohungen war ausschlaggebend für die Entscheidung der beiden führenden Distributoren, eine Partnerschaft mit Deep Instict einzugehen. Da beide Unternehmen anstreben, ihre Wachstumsstrategien in den kommenden Jahren fortzuführen, ist dies ein wichtiger Faktor.

„Vor dem Hintergrund der Zunahme von Malware-Angriffen, die auf anfällige Endpunkte abzielen, ist eine autonome Prävention mit minimalen Fehlalarmen heute geschäftskritisch“, so Stefan Stefaniak, Cyber Security Advisory Team Leader bei T-Systems Polen, das die Lösungen von Deep Instinct nicht nur selbst einsetzen, sondern auch seinen Kunden zur Verfügung stellen wird. „Die Funktionalität von Deep Instinct ist branchenweit unerreicht und nutzt Deep Learning, um eine einzigartige Präzision und Geschwindigkeit im gesamten Ökosystem eines Unternehmens sowie einen mehrschichtigen Schutz über alle Endpunkte, Netzwerke, mobilen Geräte und Betriebssysteme hinweg zu gewährleisten.“

„Bei der Suche nach einem neuen Technologiepartner mit einer innovativen Lösung, die unser Wertangebot an unsere Kunden weiter differenziert, überragte Deep Instinct mit seinen bewährten Präventionsfähigkeiten alle übrigen Anbieter“, berichtet Anas Handous, CEO bei CyberMonks. „Die Partnerschaft mit Deep Instinct hat es uns ermöglicht, unser Know-how mit ihren Fähigkeiten zu kombinieren und so die schwierigsten Cybersicherheitsprobleme unserer Kunden zu lösen.“

„Da die Kosten der Cybersicherheit für Unternehmen infolge der rasanten Zunahme der Bedrohungen drastisch angestiegen sind, ist die Bereitstellung von Lösungen, die Budgetaspekte berücksichtigen, zu einer Priorität geworden“, so Gerard Brophy, Managing Director bei Spinnakar. „Die Partnerschaft mit Deep Instinct ermöglicht es uns, die Gesamtbetriebskosten mithilfe einer autonomen Präventionslösung zu senken, die den Aufwand für die Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen minimiert und keine ständige Konnektivität erfordert, um einen umfassenden Schutz sicherzustellen.“

Über Deep Instinct:

Deep Instinct ist das erste und einzige Unternehmen, das umfassendes Deep Learning im Bereich Cybersicherheit anwendet. Im Gegensatz zu detektionsbasierten, reaktiven Lösungen, die erst auf den Angriff warten, bevor sie reagieren, verfolgt Deep Instinct ein präemptives Konzept. Präventiv werden Dateien und Vektoren vor der Ausführung automatisch analysiert, so dass Kunden sofort umfassenden Schutz erhalten. Bei heutigen Bedrohungsszenarien ist dies von entscheidender Bedeutung, da Echtzeit meist zu spät ist. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.deepinstinct.com/

