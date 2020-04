Delta-Q Technologies kündigt neue On-Demand-Schulungsreihe über On-Board-Laden und Software-Fähigkeiten an

Die viertägige virtuelle Schulungsreihe bietet OEMs eine Anleitung zur Entwicklung und Nutzung moderner On-Board-Ladefunktionen für elektrische Bodenmaschinen

Delta-Q Technologies(Delta-Q), ein führendes Unternehmen im Bereich der Batterieladelösungen für Fahrzeuge und Maschinen mit Elektroantrieb, kündigte die geplante Veröffentlichung einer vierteiligen Schulungsreihe mit dem Titel „The Charge“ („Die Ladung“) an, die drei On-Demand-Videos, gefolgt von einem einstündigen Live-Webinar, umfasst.

Interessenten, die die Schulungsinhalte ansehen möchten, können sich für den Zugang registrieren, indem sie auf den folgenden Link klicken: www.delta-q.com/thechargeseries.

Der von Delta-Q veranstaltete Workshop „The Charge“ („Die Ladung“) wird Best Practices rund um das Onboard-Laden von Batterien sowie die Nutzung von Software und Ladegerätedaten zur Maximierung der Maschinenlaufzeiten präsentieren. Zu den Themen gehören u.a. die Frage, wie OEMs (Original Equipment Manufacturer) Onboard-Ladegeräte für elektrische Maschinen entwickeln und prüfen können, wie Batterieausfälle und Sicherheitsrisiken mit Softwareprofilen für Ladegeräte verringert werden können und wie Ladegerätedaten extrahiert werden können, um Wartungsausgaben zu reduzieren und die Gesamtnutzung zu verbessern. Das Live-Webinar an Tag 4 bietet eine Frage- und Antwortrunde mit den Ladeexperten von Delta-Q und eine Ankündigung zu einer neuen Lösung, die die Erwartungen an Ladegeräte für die Bodenpflegebranche neu definieren wird.

Nicholas Dohmeier, Senior Power Electronics Engineer bei Delta-Q, wird die vierteilige Serie leiten. Jedes Video besteht aus 3-4 Minuten Inhalt, das vierte und letzte Webinar wird mit einer Live-Frage-Antwort-Runde und einer Produktankündigung abgeschlossen. Der vollständige Zeitplan der Serie lautet wie folgt:

Zeitplan für die Schulungsreihe „The Charge“ („Die Ladung“):



Tag 1: 18. Mai 2020: Vermeidung von Ladefehlern durch Zuverlässigkeits- und Validierungstests der Onboard-Batterieladegeräte





Tag 2: 19. Mai 2020: Minimieren des vorzeitigen Versagens der Batterie mit Hilfe von Ladegerät-Software





Tag 3: 20. Mai 2020: Wie Sie durch die Nutzung der Ladegerätedaten Ihres Bodengeräts Tausende von Dollar sparen können





Tag 4: 21. Mai 2020: Fragen und Antworten und Ankündigung neuer Produkte



„Wir freuen uns, unsere neue On-Demand-Serie vorzustellen, um OEMs dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Organisationen auf langfristigen Erfolg auszurichten“, sagt Dohmeier. „Unsere vierteilige Schulungsreihe wird Hersteller vorbereiten, die daran interessiert sind, elektrische Geräte mit modernen Ladelösungen zu entwickeln.“

Über Delta-Q Technologies:

Delta-Q Technologies, ein führender Anbieter von Batterieladelösungen, die die Leistung und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen und industriellen Geräten mit Elektroantrieb verbessern, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Tier-1-OEMs bei der Elektrifizierung ihrer Produkte, während das Entwicklungsteam des Unternehmens zusammengenommen über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bereich CAN-Programmierung und Telematiksysteme verfügt. Das Unternehmen hat sich zum bevorzugten Lieferanten für viele der weltweit führenden Hersteller von elektrischen Golffahrzeugen, Gabelstaplern, Hubarbeitsbühnen, Motorrädern und Rollern, Bodenpflegemaschinen sowie Nutz- und Freizeitfahrzeugen entwickelt. Delta-Q hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und ist in den USA, Europa und Asien lokal vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.delta-q.com oder folgen Sie den Firmen-Updates auf Twitter und LinkedIn.

Amanda Yeo, Delta-Q Technologies

Marketing Manager

marketing@delta-q.com

AnnMarie Henriksson, PR-Mitteilung

Telefon: (206) 282 4923 Durchwahl 119

E-Mail: Delta-Q@communiquepr.com