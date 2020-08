DeltaTrak erweitert Programm zu Neustart von Kühlkette zur Unterstützung von Kunden im Kampf gegen COVID-19

DeltaTrak®, ein führender Innovator von Kühlkettenlösungen, erweitert sein Cold Chain Restart Program, um Kunden sicherere und effizientere Methoden zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Endkunden vor der COVID-19-Pandemie zu bieten. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um Unternehmen zu einer sicheren Wiedereröffnung zu verhelfen, indem es Zugang zu dringend benötigten PSA-Lösungen bietet. Nach einer äußerst positiven Resonanz hat DeltaTrak das berührungslose Infrarot-Stirnthermometer ThermoTrace Auto-Check und den berührungslosen Handdesinfektionsmittelspender hinzugefügt, um den Bedarf an effektiven, berührungslosen und freihändigen Optionen für die Temperaturmessung und Desinfektion zu decken.

„Die gestiegene Nachfrage nach Sicherheits- und Sanitisationsgeräten wird durch das Bedürfnis unserer Kunden getrieben, ihre Geschäfte sicher abzuwickeln, ohne die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden zu gefährden, wenn es um die Verwendung von Thermometern und Handdesinfektionsmitteln geht“, sagte Frederick Wu, President und CEO von DeltaTrak. „Der Zugang zu diesen Lösungen stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass diese Neuerungen es unserem Cold Chain Restart Program ermöglichen werden, den Bedarf unserer Kunden an zeitnahen Lösungen für die realen Probleme, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, weiterhin zu erfüllen.“

Die Fähigkeit unserer Kunden, wieder zu öffnen und in Betrieb zu bleiben, hängt davon ab, dass sie über sichere und effiziente Instrumente verfügen, um die Ausbreitung des Coronavirus in ihren Räumlichkeiten zu verhindern und einzudämmen. Das berührungslose Stirnthermometer ThermoTrace Auto-Check Non-Contact Forehead Thermometer, Model 15050 ist eine eigenständige, automatische Einheit, die keine Person benötigt. Dieses freihändig bedienbare Hochgeschwindigkeitsgerät kann bis zu 50 Messungen pro Minute anzeigen und macht Temperaturprüfungen für Mitarbeiter und Kunden schnell, benutzerfreundlich und kostengünstig. Der berührungslose Spender für Handdesinfektionsmittel Touchless Hand Sanitizer Dispenser, Model 50053 fördert mühelos gute Hygiene. Es ist ideal für den Einsatz in Schulen, Supermärkten, Restaurants, Hotels, Kliniken und anderen öffentlichen Einrichtungen.

DeltaTrak weiß, wie wichtig es ist, diese wichtigen Gesundheits- und Sicherheitslösungen für unsere Kunden weiterhin leicht zugänglich zu machen. Diese Produkte bieten einen zweigleisigen Ansatz, um Unternehmen beim Schutz ihrer Mitarbeiter und Kunden zu unterstützen. Sowohl das berührungslose Stirnthermometer ThermoTrace Auto-Check als auch der berührungslose Handdesinfektionsmittelspender können bequem am Eingang eines jeden Geschäfts platziert werden.

Über DeltaTrak®

DeltaTrak® ist ein führender Innovator von Lösungen für Kühlkettenmanagement, Umweltüberwachung und Lebensmittelsicherheit. Kontaktieren Sie DeltaTrak® telefonisch unter 1 800 962 6776 oder schreiben Sie eine E-Mail an: marketing@deltatrak.com. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.deltatrak.com.

Pressekontakte: Um weitere Informationen und/oder ein Bild mit hoher Auflösung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Abteiluing Marketing unter marketing@deltatrak.com.

Alex Kingston

Marketing

DeltaTrak, Inc.

Telefon: (925) 249 2250

E-Mail: akingston@deltatrak.com