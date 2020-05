Der “britische Warren Buffett” deklassiert den FTSE 100 im Jahr 2020. Hier sind die Geheimnisse seines Erfolgs

Die letzten Monate waren für viele Investoren eine schwierige Zeit. Seit Mitte Februar ist der FTSE 100-Index um rund 20 % gefallen. Viele populäre Aktien, wie Royal Dutch Shell und BT Group, haben sich weitaus schlechter entwickelt.

Es gibt jedoch einige Investoren, die die letzten Monate relativ unbeschadet überstanden haben. Einer dieser Investoren ist Terry Smith - der Mann, den sie oft als “den britischen Warren Buffett” bezeichnen. In den letzten drei Monaten ist sein Aktienfonds, Fundsmith, nur um etwa 3 % gefallen. Das ist eine deutlich bessere Rendite als der FTSE 100 erzielt hat. Was macht Smith also anders, das ihm eine Outperformance ermöglicht hat?

Globale Gelegenheiten

Das erste, was man über Smiths Anlagestrategie wissen muss, ist, dass er mit einem globalen Fokus investiert. Das bedeutet, dass er im Vergleich zu denjenigen, die nur in einheimische Aktien investieren, Zugang zu einer breiteren Palette von Möglichkeiten hat.

Dies hat Smith sicherlich geholfen, dieses Jahr eine Outperformance zu erzielen. Zum Beispiel ist seine Top-Beteiligung Microsoft, die in den USA notiert ist, dieses Jahr um über 10 % gestiegen. Seine zweite Top-Beteiligung, PayPal, die ebenfalls in den USA notiert ist, ist seit Jahresbeginn um rund 30 % gestiegen.

Wachstumswerte

Smith hat auch einen starken Fokus auf Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten. PayPal ist ein gutes Beispiel, da die Welt mehr elektronische Zahlungen tätigt und weniger Bargeld verwendet. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz von PayPal um über 60 % gestiegen. Es gibt nicht viele Unternehmen im FTSE 100, die ein so hohes Umsatzwachstum erzielt haben.

Verzerrung des Sektors

Es ist auch erwähnenswert, dass Fundsmith einen starken Fokus auf drei Hauptsektoren hat. Diese sind Technologie, der Gesundheitsbereich und Verbrauchsgüter. Auch dies hat zu der starken Performance des Fonds beigetragen. Es ist nicht schwer zu erkennen, warum. Der Technologiesektor profitiert, da wir alle von zu Hause aus arbeiten und einkaufen, während der Gesundheitsbereich und der Basiskonsumgütersektor defensive Sektoren sind, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit bieten. Schau dir nur den FTSE 100-Basiskonsumgüterwert Reckitt Benckiser an, den Fundsmith hält. Er ist in diesem Jahr um über 10 % gestiegen.

Hochwertige Unternehmen

Schließlich investiert Smith in qualitativ hochwertige Unternehmen, die widerstandsfähig gegenüber Veränderungen sind und eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielen können. Der FTSE 100-Champion Unilever ist ein gutes Beispiel für eine qualitativ hochwertige Aktie, die er besitzt.

Im Allgemeinen tendiert diese Art von Aktien dazu, sich besser zu entwickeln, wenn der Markt zusammenbricht. Sieht man sich Unilever an, so ist sie in diesem Jahr nur um etwa 5 % gesunken.

Es ist nicht schwer, wie Smith zu investieren.

Kann man auch als Normalsterblicher auf die gleiche Weise investieren wie Smith? Auf jeden Fall.

Für den Anfang ist es sehr einfach, international notierte Aktien in dein Portfolio aufzunehmen. Über Plattformen wie Hargreaves Lansdown können wir innerhalb weniger Minuten in Unternehmen von Weltrang investieren, die in Übersee notiert sind.

Zweitens gibt es eine Vielzahl von hochwertigen, widerstandsfähigen Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind und in die wir Anleger investieren können. Unilever, Reckitt Benckiser, Diageo und Sage sind einige gute Beispiele dafür. Diese Art von Unternehmen kann für Portfoliostabilität sorgen.

Schließlich gibt es zahlreiche Aktien, die langfristig attraktive Wachstumsaussichten haben. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Häufig liegen sie außerhalb des eigenen Indexes.

