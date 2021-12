Dermapharm übernimmt Cannabisfirma von kanadischer Canopy Growth

Frankfurt (Reuters) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm unternimmt einen zweiten Anlauf in das Geschäft mit medizinischem Cannabis.

Für rund 80 Millionen Euro kauft Dermapharm die C³-Gruppe vom kanadischen Cannabis-Konzern Canopy Growth, wie das Unternehmen aus Gründwald bei München am Mittwoch mitteilte. Zum Kaufpreis winken Canopy noch erfolgsabhängige weitere Zahlungen von bis 42,6 Millionen Euro. Der Zukauf soll noch im Januar abgeschlossen werden.

"Mit der Übernahme der C³-Gruppe sichern wir uns wieder den Zugang zum Wachstumsmarkt für Cannabis und erschließen gleichzeitig weitere Vertriebswege in Europa. Im Zuge der zu erwartenden Legalisierung rechnen wir mit einer steigenden Akzeptanz und zusätzlichen Dynamik für die zukünftige Geschäftsentwicklung", sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier mit Blick auf die von der Ampel-Koalition geplante Legalisierung von Cannabis. Medizinisches Cannabis gibt es in Deutschland seit 2017 auf Rezept.

C³ hat sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von natürlichen und synthetischen Cannabinoiden spezialisiert, die in Schmerzmedikamenten zum Einsatz kommen. Die Firma verfügt über zwei Produktionsstätten in Deutschland und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. Canopy hatte C³ erst 2019 vom bayerischen Arzneimittelhersteller Bionorica für knapp 226 Millionen Euro gekauft. Im gleichen Jahr war Dermapharm erstmals ins Geschäft mit medizinischem Cannabis eingestiegen und hatte eine Beteiligung von 20 Prozent am niederländischen Produzenten FYTA übernommen. Von dieser hatte sich Dermapharm aber diesen Sommer getrennt, das FYTA keine Exportlizenz erhielt.