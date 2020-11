DERMAPHARM - Weiter in der Range nach Zahlen

Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 48,375 € (XETRA)

Im Oktober noch machten negative Schlagzeilen über einen Anteilsverkauf des Großaktionärs bei Dermapharm die Runde, heute meldete das Unternehmen den Bericht für die abgelaufenen neun Monate, der aber kaum neue Impulse bringt.

Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Berichtszeitraum verglichen mit der Vorjahresperiode um 11,5 % auf 577,2 Mio. EUR. Das Konzernergebnis legte allerdings nur leicht von 58,7 auf 61,6 Mio. EUR bzw. 1,09 auf 1,14 EUR je Aktie zu. Die Verantwortlichen bestätigten die im Zuge der Halbjahreszahlen angehobene Jahresprognose, wonach der Umsatz 2020 verglichen mit dem Vorjahr um 12 bis 15 % wachsen und die bereinigte EBITDA-Marge eine Spanne zwischen 8 und 10 % erreichen soll.

Aus charttechnischer Sicht war die Dermapharm-Aktie in den vergangenen Monaten ein klassicher Range-Play. Die jeweiligen Kaufzonen konnten hierbei sehr gut herausgearbeitet werden (siehe blaue Pfeile aus der Vergangenheit). Nur knapp unter dem Widerstand bei 50,41 EUR zu kaufen, wäre aktuell folglich keine gute Idee. Rücksetzer, beispielsweise in den Bereich von 45,60 EUR, könnten Trader noch einmal für antizyklische Einstiege nutzen. Die Unterstützungszone um 42,50 EUR wird derzeit durch den EMA200 untermauert.

Bricht die Aktie aus der Range aus und markiert neue Hochs, könnte die grau eingezeichnete Variante greifen, bei der sich Etappenziele bei 55,60 und 58,80 EUR nennen lassen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 700,94 806,00 877,99 Ergebnis je Aktie in EUR 1,43 1,82 2,13 KGV 34 27 23 Dividende je Aktie in EUR 0,80 0,97 1,17 Dividendenrendite 1,65 % 2,00 % 2,41 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)