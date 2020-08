Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Kursgewinne im Tagesverlauf ausgeweitet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,24 Prozent auf 177,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,55 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Stimmung an den Finanzmärkten trübte sich insgesamt ein. Die Furcht vor steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise sorgt wieder verstärkt für Verunsicherung. So war zuletzt die Zahl der Neuinfektionen in Europa gestiegen.

Robuste US-Industriedaten belasteten die Anleihen nicht. Die Aufträge an US-Industrieunternehmen haben im Juni stärker als erwartet zugelegt. Bereits im Mai hatten die Aufträge sich von den Rückschlägen im März und April teilweise erholt.

Besonders deutlich gingen die Renditen in südeuropäischen Länder wie Spanien und Italien zurück. Jüngste Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen nach Einschätzung der Commerzbank, dass die Notenbank bei ihren Anleihekäufen weiterhin die Anleihen südeuropäischer Länder übergewichtet./jsl/he