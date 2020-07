Deutsche Bank schneidet besser ab

Im zweiten Quartal hat die Deutsche Bank vor Steuern trotz Corona-Krise schwarze Zahlen geschrieben. Insgesamt konnte der Konzern einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 158 Millionen Euro ausweisen, nachdem im Vorjahresquartal wegen des Konzernumbaus noch ein Verlust von 946 Millionen Euro angefallen waren. Damit greifen die Umbaumaßnahmen des Managements und zeigen erste Erfolge.

Der Blick auf den Kursverlauf der letzten Monate zeigt ganz klar erhöhte Volatilität rund um den Corona-Crash, insgesamt aber bewegt sich die Aktie der Deutschen Bank stabil in einer Spanne zwischen 4,5 und 10,00 Euro grob seitwärts. Damit wurde der Abwärtstrend der letzten Jahre vorläufig unterbrochen, es scheint sich mittelfristig eine ausgeprägte Bodenbildungsphase breitzumachen. Kurzfristig allerdings ist das Papier angezählt, derzeit kämpft der Wert um die Unterstützung bestehend aus dem 50-Tage-Durchschnitt.

Seitwärtsgeplänkel

Der Blick auf die letzten beiden Handelsmonate zeigt im Bereich der beiden Kursspitzen um 9,19 Euro ein kurzfristiges Doppelhoch, sollte die Unterstützungszone um 8,00 Euro aufgegeben werden, dürften weitere Abschläge zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei 7,49 Euro einsetzen. Dort würde das Wertpapier der Deutschen Bank die erste Chance auf eine potenzielle Trendwende erhalten, wenn nicht, müssten weitere Abschläge auf 6,35 Euro zwingend einkalkuliert werden. Entsprechend kann hierauf ein Short-Investment eingegangen werden, mittel- bis langfristig wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Seitwärtsbewegung der letzten Monate fortgesetzt werden. Aufgrund der guten fundamentalen Entwicklung wird tendenziell eine Long-Strategie interessant, der EMA 200 könnte als potenzielles Sprungbrett für frische Jahreshochs fungieren. Für einen sofortigen Kaufimpuls zurück an die Verlaufshochs aus Mitte Februar bei 10,37 Euro wird allerdings ein Kurssprung von mindestens über 9,00 Euro notwendig werden.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8,28 // 8,39 // 8,50 // 8,60 // 8,73 // 8,87 Euro Unterstützungen: 7,96 // 7,82 // 7,70 // 7,49 // 7,35 // 7,15 Euro

Fazit

Kurzfristig dürfte das Wertpapier der Deutschen Bank weiter unter Druck stehen, unterhalb von 8,00 Euro sind Rücksetzer auf 7,50 Euro stark anzunehmen. An dieser Stelle könnte jedoch schon wieder eine Trendwende einsetzen und ein Rücklauf zurück an die aktuellen Kursspitzen der letzten zwei Monate um 9,19 Euro stattfinden. Für diesen Lauf könnte man durchaus ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB3MRK in Erwägung ziehen. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich in diesem Szenario auf 135 Prozent, der Schein dürfte am Ende bei 2,24 Euro notieren. Aufgrund der volatilen Entwicklungen sollten vergleichsweise kleinere Positionen gehandelt werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB3MRK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,02 - 1,03 Euro Emittent: Citi Basispreis: 6,9485 Euro Basiswert: Deutsche Bank KO-Schwelle: 6,9485 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,02 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,24 Euro Hebel: 7,7 Kurschance: + 135 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.