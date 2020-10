DEUTSCHE BÖRSE - Die Bären stehen in den Startlöchern

Einsteiger-Know-How: Absteigende Dreiecke Optisch sind Dreiecke immer seitwärts gerichtete Phasen in oder zwischen Trends, in denen sich die Amplitude der einzelnen Preisschwünge immer weiter reduziert. Die Zuspitzung des Kursverlaufs verleiht dem Kursmuster seine dreiecksförmige Gestalt und entsprechend auch seinen Namen. Im Falle des absteigenden Dreiecks gibt es auf der Unterseite eine relevante Unterstützungsmarke aus der jüngeren Vergangenheit oder dem aktuellen Kursverlauf, an der der Kurs immer wieder nach oben abprallt. Der Schwung bzw. die Reichweite dieser "Abpraller" nimmt allerdings sukzessive ab. Mit anderen Worten wird die horizontale Unterstützung zwar weiterhin nicht unterschritten, die Kraft oder auch das Interesse der Käufer, diese Unterstützung durch weitere Käufe zu verteidigen, nimmt immer mehr ab. Sollte die Oberseite der Formation also nicht überschritten werden, ist die Trendfortsetzung nach dem Kursmuster wahrscheinlicher. Tritt diese Formation dann auch noch in einer übergeordneten Abwärtsbewegung auf, könnte ein Bruch der Unterseite eben nicht nur die Unterstützung unterschreiten, sondern auch für die Fortsetzung des Abwärtstrends sorgen. Allerdings sollte man hier - wie bei allen Kursmustern - diesen Moment des deutlichen Bruchs zur Bestätigung abwarten. Denn gerade nach langfristigen, mehrmonatigen Abwärtstrends kann der Ausbruch aus einem absteigenden Dreiecke nach oben eine Trendwende einleiten.