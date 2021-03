DEUTSCHE BÖRSE - Ist das der Befreiungsschlag?

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 136,800 € (XETRA)

Seit den Sommermonaten 2020 und nach einem Verlaufshoch bei 170,15 EUR befindet sich die Aktie der Deutschen Börse auf Talfahrt und konnte erst im November kurz vor dem 61,8 %-Retracement dieser Aufwärtsbewegung bei 122,42 EUR eine zaghafte Erholung starten. Diese wurde auf der Oberseite bereits mehrfach durch den Widerstand bei 141,50 EUR in ihre Schranken gewiesen und der Wert bereits zweimal anschließend an die Unterstützung bei 131,10 EUR gedrückt.

Die Marke wurde zwar jeweils kurz durchbrochen, doch schon bei 130,00 EUR eine Erholung gestartet. So auch in dieser Woche, als der Wert zweimal an diesem Verlaufstief drehen konnte und gestern eine hoffungsvolle dynamische Aufwärtsbewegung vollzog. Damit strebt der Wert von der Unterseite der Range bei 130,00 EUR jetzt dem oberen Bereich um 141,55 EUR entgegen.

Diesen Schwung sollten die Bullen jetzt also für einen Angriff auf die Hürden bei 140,00 bis 141,50 EUR nutzen. Hier könnte ein weiterer Kursrutsch folgen. Wird die 141,50 EUR-Marke dagegen überschritten, sind Zugewinne bis 145,20 EUR und kurzeitig bis 148,35 EUR zu erwarten. Ob sich aus einer solchen Erholung aber ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend entwickeln kann, ist aktuell mehr als fraglich.

Unterhalb von 133,00 EUR drohen neue Tiefs

Setzt die Aktie der Deutschen Börse dagegen unter 133,00 EUR zurück, wäre der Schwung wieder verloren und ein weiterer Test der zentralen Unterstützung bei 130,00 EUR zu erwarten. Darunter käme es zu einem Verkaufssignal mit Zielen bei 124,85 und 122,42 EUR.

Deutsche Börse Chartanalyse (Tageschart)

