Deutsche Börse: Vorstoß in den Krypto-Markt – Dreistelliger Millionenbetrag für Zwei-Drittel-Mehrheit an Schweizer Crypto Finance AG

Die Deutsche Börse baut ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten mit einer Übernahme kräftig aus: Der im Dax notierte Konzern erwirbt eine Zwei-Drittel-Mehrheit an der Schweizer Crypto Finance AG, wie die Deutsche Börse am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Kosten lässt sich der Frankfurter Marktbetreiber das Engagement bei dem Fintech den Angaben zufolge in Schweizer Franken gerechnet einen Betrag „im moderaten dreistelligen Schweizer-Franken-Millionenbereich“. Genauer wollte sich die Börse auch auf Nachfrage nicht zum Kaufpreis äußern. Die 2017 gegründete Crypto Finance AG bietet institutionellen und professionellen Kunden Handel, Verwahrung und Anlage im Bereich digitale Vermögenswerte an. Zu diesem Bereich zählen auch Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. Die Partner erwarten, dass die Transaktion bis im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein wird.

onvista-Redaktion: Nach dem Rekordjahr 2020, welches durch den Corona-Crash und den anschließenden Goldrausch am Aktienmarkt verursacht wurde, liefen die Geschäfte der Deutschen Börse in diesem Jahr bisher wieder etwas verhaltener, langfristig setzt das Unternehmen jedoch weiterhin voll auf seinen Wachstumskurs. Konzernchef Theodor Weimer hatte schon angekündigt, dass das Geschäft vor allem mit Zukäufen außerhalb des Aktiengeschäfts oder dem dazugehörigen Derivate-Bereich ausgebaut werden soll.

Mit dieser großen Übernahme liefert das Unternehmen nun auch erste Tatsachen und stößt in den Krypto-Bereich vor. Gerade in diesem Sektor ist ein Ausbau auch dringend nötig, denn mit der digitalen Exchange BSDEX und dem App-Angebot „Bison“ ist die Börse Stuttgart bisher der Taktgeber der großen deutschen Börsenbetreiber und hat einen enormen Vorsprung in diesem Bereich.

Die Konkurrenz ist mit den Angeboten der Börse Stuttgart und dem exponentiell wachsenden, nativen Krypto-Markt in diesem Bereich also riesig. Es bleibt zu beobachten, wie viel Marktanteil sich die Deutsche Börse mit der Übernahme langfristig sichern kann.

