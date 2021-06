Deutsche EuroShop lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204) wird an diesem Freitag seine virtuelle Hauptversammlung durchführen. Den Aktionären wird vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 4 Prozent des Grundkapitals (entspricht 0,04 Euro je Aktie) auszuschütten und den Restbetrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorzutragen.

Deutsche EuroShop beabsichtigt, die sich am nachhaltigen Geschäftserfolg orientierende und auf Kontinuität ausgerichtete Dividendenpolitik nach Bewältigung der außergewöhnlichen Situation fortzusetzen. Im Vorjahr mussten die Aktionäre aufgrund der Covid-19 Pandemie erstmals seit dem Börsengang vor über 20 Jahren auf eine Ausschüttung verzichten. Im Jahr 2019 wurden noch 1,50 Euro als Dividende ausgeschüttet.

Deutsche EuroShop erzielte in den ersten drei Monaten 2021 Umsatzerlöse von 51,9 Mio. Euro, ein Minus von 9,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, wie am 11. Mai berichtet wurde. Das Nettobetriebsergebnis (NOI) sank um 35 Prozent auf 32,5 Mio. Euro und das EBIT um 34,9 Prozent auf 31,4 Mio. Euro. Das Konzernergebnis fiel auf 22,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 28,0 Mio. Euro).

Das SDAX-Unternehmen ist seit dem 2. Januar 2001 an der Börse notiert und ist zurzeit an 21 europäischen Shoppingcentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt.

