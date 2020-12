Deutsche Grundstücksauktionen: Neuer Rekord bei Objektumsatz

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen Objektumsatz von 47,8 Mio. Euro erzielt und damit den Vorjahreswert um fast 90 Prozent gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage spiegele sich das starke dritte Quartal auch im Neunmonatszeitraum 2020 per Ende September wider. Demnach sei bei Versteigerung von 1.089 Objekten (9M 2019: 1.177) ein Rekord-Objektumsatz von 107,6 Mio. Euro (9M 2019: 78,5 Mio. Euro) erzielt worden. Die Netto-Courtage habe 9,6 Mio. Euro (9M 2019: 7,8 Mio. Euro) betragen. Die deutliche Steigerung der Objektumsätze lasse sich laut GBC im Wesentlichen durch einmalige Sondereffekte begründen. Zu dem Verkauf überdurchschnittlich großer Objekte in zwei Auktionen zeige sich auch der deutsche Immobilienmarkt, trotz der Corona-Pandemie, in einer äußerst robusten Verfassung. Das bereits vermeldete Einlieferungsvolumen von 18 Mio. Euro für die Winterauktionen lasse zudem auf ein erfolgreiches Q4 schließen. Nach Unternehmensangaben solle der bisherige Spitzenwert beim Objektumsatz von 126 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2007 übertroffen werden. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 18,75 Euro (zuvor: 18,50 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.12.2020, 14:55 Uhr)

Deutsche Grundstücksauktionen AG - ISIN: DE0005533400