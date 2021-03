DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK - Aktie klettert auf neues Jahreshoch

Deutsche Pfandbriefbank AG - WKN: 801900 - ISIN: DE0008019001 - Kurs: 9,590 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung von Mitte Dezember ("DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK - Ist die Korrektur schon vorbei?") lautete wie folgt: "Bis dahin muss allerdings jederzeit mit dem Beginn einer zweiten Korrekturwelle gerechnet werden. Diese führt die Aktie idealerweise noch einmal zurück in den Bereich um den EMA200 im Tageschart bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird."

EMA200 als Sprungbrett

Nach der Betrachtung war die Luft bei den Bullen erst einmal raus, es folgte die avisierte technische Korrektur. Diese führte die Aktie exakt an den im Dezember genannten EMA200 im Tageschart. Dieser fungierte in den vergangenen Wochen zwei mal als entscheidende Unterstützung auf der Unterseite und war die Basis für den letzten Rallyschub auf ein neues marginales Jahreshoch im heutigen Handelsverlauf.

Intraday wird die Aktie hier jedoch erst einmal zurückgewiesen und damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein so genanntes Doppeltop in der Aktie. Neue prozyklische Kaufsignale entstehen erst bei einem Tagesschluss oberhalb von 9,80 EUR beziehungsweise 10,00 EUR. Ein Kauf auf aktuellem Niveau macht aus charttechnischer Sicht wenig Sinn (der Einstieg war am EMA200...), hier sollte entweder ein Ausbruch oder aber ein größerer Rücksetzer Richtung EMA50 abgewartet werden.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)