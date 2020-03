Deutsche Post erhöht die Dividende

Die Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004) will ihren Aktionären eine Dividende von 1,25 Euro ausbezahlen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr wurden 1,15 Euro bezahlt. Damit wird die Dividende um 8,7 Prozent angehoben. Beim derzeitigen Kursniveau von 24,06 Euro liegt die Dividendenrendite bei 5,19 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 13. Mai 2020 statt. Die Ausschüttungsquote liegt auf Basis des Dividendenvorschlags bei 59 Prozent und damit innerhalb der avisierten Spanne von 40 bis 60 Prozent.

Der DAX-Konzern bestätigte die Ende Februar bereits veröffentlichten vorläufigen Jahreszahlen für 2019. Der Umsatz des Konzerns stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,9 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 30,6 Prozent auf den Rekordwert von 4,1 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn nach nicht beherrschenden Anteilen betrug 2,6 Milliarden Euro (2018: 2,1 Milliarden Euro). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie kletterte von 1,69 Euro im Vorjahr auf 2,13 Euro.

Die Deutsche Post hat die Prognose für das Konzern-EBIT für das Jahr 2020 in Höhe von mehr als 5 Milliarden Euro unter Vorbehalt eines noch nicht abschließend quantifizierbaren Effekts aus den Corona-induzierten Folgen gestellt. Bis zum Jahr 2022 soll das Konzern-EBIT auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen.

Redaktion MyDividends.de