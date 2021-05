Deutsche Post: Neues Rekordhoch – Aktie gehört in diesem Jahr zu den Dax-Bestperformern

Die Papiere der Deutschen Post haben am Dienstag einen Höchststand erreicht. Der Kurs legte am Morgen bis auf 53,60 Euro zu. Seit Beginn der laufenden Rekordrally im März gehören die Aktien der Bonner mit plus 30 Prozent in knapp drei Monaten zu den besten Dax-Werten.

Charttechnisch signalisiert die Aktie zudem weiterhin Stärke und fährt klar über den wichtigsten Trend-Linien. Seit dem Tief im Corona-Crash im März 2020 bei etwa 19 Euro konnte das Papier einen Zuwachs von über 180 Prozent verzeichnen. Die durch die Pandemie ausgerufenen Lockdowns haben den Online-Handel – und damit auch Paket-Lieferungen – extrem angetrieben. Die Deutsche Post ist neben den eigentlichen Online-Händlern einer der größten Profiteure dieses Trends. Jüngste Analystenkommentare signalisierten durchaus weiteren Spielraum. So hatte Samuel Bland von JPMorgan erst in der Vorwoche ein Kursziel von 71,33 Euro angesetzt. onvista-Redaktion mit dpa-AFX Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com