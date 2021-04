Deutsche Post will deutlich mehr Pakete in Güterzügen verschicken

BONN (dpa-AFX) - Um den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern, will die Deutsche Post DHL deutlich mehr Pakete als bisher über die Schiene transportieren lassen. Bisher werden zwei Prozent der DHL-Pakete in Deutschland den Großteil ihrer Strecke in Güterzügen befördert, mittelfristig soll dieser Wert auf sechs Prozent und langfristig auf 20 Prozent steigen. Post-Vorstand Tobias Meyer merkte allerdings an, das Angebot an Güterzug-Verbindungen müsste besser werden. Nach seiner Schätzung ersetzt ein Güterzug mit rund 100 000 Paketen 35 Lastwagen. Wettbewerber wie DPD nutzen keine Güterzüge, weil die Beförderung aus ihrer Sicht zu kompliziert ist und länger dauert als mit Lkw./wdw/DP/mis