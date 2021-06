DEUTSCHE TELEKOM - Aktie auf Vierjahreshoch

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 17,896 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung von Mitte Mai ("DEUTSCHE TELEKOM - Aktie schließt Abwärtsgap") sollte der Telekomwert zunächst konsolidieren und dann gen Norden hin ausbrechen. Dies trat beides so ein. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen?

Aktie auf Vierjahreshoch

Der jüngste Rallyschub führte die Aktie heute bis auf 17,99 EUR, das war der höchste Stand seit 2017 und somit ein neues Vierjahreshoch. Damals kletterte die Aktie zeitweise bis auf 18,14 EUR.

Im Bereich der psychologisch wichtigen 18 EUR-Marke, knapp unterhalb des 2017er Hochs bei 18,14 EUR, hat die Aktie nun aber erste erkennbare Schwierigkeiten, weiter voranzukommen. Abzulesen an der bärischen Doji-Tageskerze gestern. Neue Kaufsignale entstehen hier erst bei einem Ausbruch über das 2017er Hoch, bis dahin ist tendenziell der Beginn einer zeitlich und preislich etwas ausgedehnteren Konsolidierungsphase zu favorisieren ausgehend vom aktuellen Kursniveau.

Für die Longseite kommt der Wert hier unter CRV-Aspekten auf jeden Fall erst mal nicht mehr in Frage.

Charttechnisches Fazit: Im Bereich 18,00 bis 18,15 EUR ist hier in den kommenden Handelstagen mit dem Beginn einer Konsolidierungsphase zu rechnen. Diese dürfte die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen wieder zurück in den Bereich 17,30 bis 17,50 EUR führen. Dort bietet sich unter Umständen dann bereits schon wieder ein neuer Einstieg auf der Longseite an.

Deutsche Telekom Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)