Deutsche Telekom erhöht Prognose und bestätigt Dividendenziel

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) bestätigte am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal ihre Planung einer unveränderten Dividende von 60 Cent je Aktie.

Der DAX-Konzern hat den Anteilsinhabern in diesem Jahr für das Geschäftsjahr 2019 ebenfalls eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 15,05 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,99 Prozent.

Europas größter Telekomkonzern erhöhte seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Deutsche Telekom erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von mindestens 35 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von mindestens 6,0 Milliarden Euro. Beim Umsatz gab es im dritten Quartal 2020 ein Plus von 31,9 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 49,6 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Organisch legte der Umsatz um 2,0 Prozent zu und das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 10,0 Prozent.

Die Fusion der US-Tochter T-Mobile mit dem kleineren Rivalen Sprint wurde zum 1. April 2020 abgeschlossen. Zwischen Juli und September stieg die Gesamtzahl der Kunden der Nummer zwei auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt um 2 Millionen neue Kunden auf 100,4 Millionen.

Der deutsche Staat ist mit knapp 32 Prozent (Stand: 31. März 2020) größter Aktionär der Deutschen Telekom. Der Konzern beschäftigte zum Ende des dritten Quartals 227.584 Mitarbeiter (Vorjahr: 211.884). Die Netto-Finanzverbindlichkeiten lagen zum Ende des dritten Quartals bei rund 124,52 Milliarden Euro (Vorjahr: 78,81 Milliarden Euro).

Redaktion MyDividends.de