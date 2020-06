DEUTSCHE TELEKOM - Im Aufwärtstrendkanal gen Norden

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 14,750 € (XETRA)

Der Kursrutsch vom Frühjahr in der Corona-Panik wurde in den vergangenen Monaten wieder komplett egalisiert. Dabei bewegten sich die Anteilsscheine der Deutschen Telekom in einem Aufwärtstrendkanal gen Norden.

Abwärtsgap nach Dividendenabschlag

Größere Korrekturbewegungen auf der Unterseite gab es in den vergangenen Monaten nicht. Heute nun wird die Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt und verzeichnet daher eine Abwärtskurslücke.

Im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung ist tendenziell mit Stabilisierungsversuchen der Käufer Richtung Schlusskurs vom Freitag zu rechnen. Wird der Trendkanal allerdings gen Süden hin verlassen, wäre das nächste Ziel der Bereich um 14,10 bis 14,20 EUR. Dort befinden sich mit dem EMA200 und den EMA50 im Tages Chart zwei wichtige gleitende Durchschnitte.

Oberhalb dieser Zone bleibt das übergeordnete Chartbild weiter bullisch, erst darunter müssten sich die Käufer größere Gedanken machen.

Deutsche Telekom Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)