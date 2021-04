Deutsche Telekom lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) wird an diesem Donnerstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will den Anteilsinhabern für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Ausschüttung unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 17,22 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,48 Prozent.

Der Umsatz legte 2020 gegenüber dem Vorjahr um 25,4 Prozent auf 101 Milliarden Euro zu, wie Ende Februar berichtet wurde. Maßgeblich für das deutliche Plus war die Übernahme des Wettbewerbers Sprint in den USA. Auf organischer Basis wuchs der Umsatz im abgelaufenen Jahr gegenüber 2019 um 3,0 Prozent.

Beim bereinigten EBITDA ergab sich ein Zuwachs von 41,6 Prozent auf 35,0 Milliarden Euro. Organisch war dies ein Plus von 7,9 Prozent. Der Free Cashflow belief sich auf 6,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Unbereinigt ergab sich ein Plus von 7,5 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro.

Für das Jahr 2021 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von rund 37 Milliarden Euro, wie bei Vorlage der Jahreszahlen weiter mitgeteilt wurde. Der Free Cashflow soll rund 8,0 Milliarden Euro betragen.

Der deutsche Staat ist mit knapp 32 Prozent größter Aktionär der Deutschen Telekom. Der Konzern beschäftigte zum Ende des letzten Jahres 226.291 Mitarbeiter (Vorjahr: 210.533). Die Netto-Finanzverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei rund 122 Milliarden Euro (Vorjahr: 76 Milliarden Euro).

Redaktion MyDividends.de