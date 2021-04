Deutsche Unternehmen wenden sich zur Verbesserung ihrer Prozessautomatisierung an ServiceNow-Experten

Laut einer ISG Provider Lens™-Studie setzen deutsche Unternehmen auf ITIL-Prinzipien, um ihre Geschäftsprozesse auch außerhalb der IT zu verbessern

Unternehmen in Deutschland, vor allem aus der Fertigungsindustrie, wenden sich Serviceanbietern zu, damit diese sie beim wirksamen Einsatz der ServiceNow-Produktsuite und bei der Verbesserung ihrer Prozessautomatisierung sowie der Integration von Lösungen unterstützen. Die meldet eine heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), veröffentlichte neue Studie. ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Laut der Studie „ISG Provider Lens™- ServiceNow Ecosystem Partners Report Germany 2021“ ist die Akzeptanz für das IT-Service-Management sowie für Asset-Management-Produkte und -Services einschließlich ServiceNow sehr hoch. Unternehmen in Deutschland setzen diese Werkzeuge seit langem ein und wenden nun das ITIL-Framework auch auf Geschäftsprozesse außerhalb der IT an.

Dieser fortschrittliche Ansatz im IT-Betrieb treibt laut Studie den Markt für ServiceNow-Werkzeuge bei den meisten Unternehmen in Deutschland an. „Die heute verfügbare Technologie wird unterstützt durch künstliche Intelligenz, Machine Learning und natürliche Sprachverarbeitung. Sie bietet einen Reifegrad, der es Unternehmen ermöglicht, etablierte Prozesse so weit wie möglich zu automatisieren und zu integrieren“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA in Deutschland.

Die Studie stellt fest, dass ServiceNow dank seiner umfassenden Funktionen häufig als Eckpfeiler der Digitalisierungsstrategie von Unternehmen betrachtet wird. Es dient dabei als Plattform, welche die tiefgreifende Integration digitaler Lösungen erleichtern kann, um deren volles Potenzial freizusetzen und den Ertrag digitaler Investitionen zu maximieren.

Vor diesem Hintergrund wurde die diesjährige Studie um die Beurteilung von ServiceNow- Consulting-Anbietern erweitert. Diese Service Provider unterstützen Unternehmen bei deren digitaler Transformation, indem sie ServiceNow über die Grenzen der IT hinaus als Bestandteil der digitalen Strategie betrachten.

Zusätzlich zu diesen strategischen Partnern für die Planung untersuchte die Studie Unternehmen, die sich auf die Implementierung und Integration von ServiceNow spezialisiert haben, sowie Anbieter, die unterstützende Services für den Betrieb implementierter Lösungen anbieten. Neben rein technischen Kenntnissen müssen Dienstanbieter über grundlegendes Know-how zum Service-Management sowie zu Entwicklung und Betrieb prozessorientierter, branchenspezifischer Arbeitsabläufe verfügen.

Zugleich sollten sich Unternehmen, die ServiceNow-Tools in Betracht ziehen, über deren wachsende Funktionsbreite bewusst sein, wenn sie nach Unterstützung von Serviceanbietern suchen, so die Studie weiter. Anbieter hingegen sollten Know-how über spezifische Branchen aufweisen sowie die Integrationsanforderungen und Fähigkeiten von ServiceNow kennen, wenn dieses zusammen mit anderen Softwarearchitekturen verwendet wird.

Der Studie zufolge ist es für Service Provider zudem wichtig, die Kernprozesse, Mitarbeiter und Arbeitsweisen eines Unternehmens sowie dessen Fähigkeit zum Wandel zu verstehen und all diese Punkte bei der Planung einer neuen Umgebung zu berücksichtigen.

Die Studie „ISG Provider Lens™- ServiceNow Ecosystem Partners Report Germany 2021“ bewertet die Leistungen von 22 Anbietern in drei Marktsegmenten (Quadranten): „ServiceNow Consulting Services“, „ServiceNow Implementation and Integration Services“ sowie „ServiceNow Managed Services Providers“.

Die Studie nennt Capgemini und Infosys in allen drei Quadranten als „Leader“ . Accenture, agineo, Cognizant, HCL, KPMG und T-Systems/OS sind Leader in zwei Quadranten sowie Atos, Deloitte, Tech Mahindra und Wipro in jeweils einem.

Darüber hinaus wurden agineo, Atos, Cognizant und Tech Mahindra in jeweils einem Quadranten als „Rising-Stars“ bezeichnet. Dies sind nach ISG-Definition Unternehmen mit „vielversprechendem Portfolio“ und „hohem Zukunftspotenzial“.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei T-Systems verfügbar.

Die Studie „ISG Provider Lens™- ServiceNow Ecosystem Partners Report Germany 2021“ ist für Abonnenten oder den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website erhältlich.

