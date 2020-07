DEUTSCHE WOHNEN - Bodenbildungsversuch läuft

Deutsche Wohnen SE - WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Kurs: 40,370 € (XETRA)

Die Aktie von Deutsche Wohnen befindet sich seit dem Tief vom 19. März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 05. Juni 2020 an den wichtigen Widerstand bei 44,04 EUR und damit fast an das Allzeithoch bei 44,83 EUR.

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

An diesem Widerstand prallte die Aktie ab und setzte in die Unterstützungszone zwischen 39,46 und 38,68 EUR zurück. Seit einigen Tagen läuft die Aktie auf bzw. in dieser Zone seitwärts. Diese kleine Seitwärtsbewegung kann als Versuch, einen Boden auszubilden, interpretiert werden. Die Nackenlinie liegt bei 41,30 EUR. Eine Bodenformation ist immer erst vollendet, wenn es zu einem Ausbruch über die Nackenlinie kommt.

Neue Kaufwelle voraus?

Gelingt der Aktie der Deutschen Wohnen, die im Übrigen vor wenigen Tagen die Lufthansa im DAX ersetzt hat, ein Ausbruch über 41,30 EUR, dann wäre ein kurzfristiger Anstieg bis in den Bereich 44,04-44,83 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 38,68 EUR abfallen, dann wäre der Bodenbildungsversuch gescheitert. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 36,77 oder sogar 32,98 EUR gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

ELECTRONIC ARTS - Bullen geben Gas

SONOS - Extrem durchgestartet

BASF - Ein schmaler Grat

Deutsche Wohnen AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)