DEUTZ - Ein hartes Stück Arbeit

DEUTZ AG - WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006 - Kurs: 6,200 € (XETRA)

Das bei Kursen von gut 5,00 EUR im Dezember 2020 ausgegebene Long-Szenario für die Aktie von Deutz entfaltete sich gut zur Oberseite. Gestern nach XETRA-Schluss berichtete der Motorenhersteller über die Ergebnisse des ersten Quartals 2021. Diese fielen gut aus. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal von 356,7 Mio. EUR auf 464,8 Mio. EUR. Der Absatz von Deutz-Motoren erhöhte sich von 31.546 auf 32.249 Stück. Das EBIT verbesserte sich erheblich von -11,8 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR, womit der operative Turnaround gelang.

Aufgrund des guten Jahresstarts sieht sich das Management imstande, die Jahresprognose anzuheben. Die Verantwortlichen stellen nun einen Absatz von 140.000 bis 150.000 Motoren in Aussicht, einen Umsatz zwischen 1,5 und 1,6 Mrd. EUR und eine EBIT-Rendite von 1 bis 2 %. Nimmt man die Mittelwerte, käme man auf Erlöse von 1,55 Mrd. EUR und ein EBIT von 23 Mio. EUR.

Aus charttechnischer Sicht wirkt die Aktie kurzfristig etwas angeschlagen. Prozyklische Signale mit Kursen über 6,37 EUR wurden im März von den Bären stets gekontert. Im Fokus steht neben dem mittelfristigen Aufwärtstrend und dem EMA50 nun allen voran der Support bei 5,98 EUR. Darüber besitzen die Bullen noch Chancen, darunter wird ein Abverkauf auf 5,68 EUR wahrscheinlich.

Als neuer prozyklischer Trigger könnten die Hochs um 6,60 EUR verwendet werden. Knackt der SDAX-Titel diese Marke auf, wäre Potenzial in Richtung 7,27 EUR ableitbar. Dort verläuft unter anderem auch die Oberkante des Trendkanals seit Dezember 2020.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,30 1,47 1,73 Ergebnis je Aktie in EUR -0,89 0,56 0,63 KGV - 11 10 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,08 0,15 Dividendenrendite 0,00 % 1,31 % 2,45 % *e = erwartet

