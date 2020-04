Achiko Limited: Achiko und TrustScan schliessen sich zusammen für einen sicheren und schnelleren Neustart des Geschäftslebens in einer Welt, die lernt, mit COVID-19 zu leben

Achiko und TrustScan schliessen sich zusammen für einen sicheren und schnelleren Neustart des Geschäftslebens in einer Welt, die lernt, mit COVID-19 zu leben

Zürich/Jakarta/Singapur, 27. April 2020 - Das FinTech-Unternehmen Achiko Ltd. (ACHI:SWX) und TrustScan haben heute eine Partnerschaft bekanntgegeben, welche die Smartphone-basierte COVID-19 Test-Pass-Technologie von TrustScan auf der Achiko-Plattform ( https://platform.achiko.com) verfügbar machen wird.

Dank dieser Partnerschaft kann jeder Nutzer mit einer Achiko-Identität nach der Teilnahme an einem COVID-19-Test ein authentifiziertes digitales Zertifikat auf sein Smartphone erhalten. Die zum Patent angemeldete Technologie von TrustScan erlaubt es Büros, Fabriken, Schulen, Flughäfen, Hotels oder Taxis dieses Zertifikat einzusehen und bei Bedarf für Prüfungszwecke zu kopieren. Die Achiko-Plattform bietet Unternehmen ausserdem die Möglichkeit, die Kosten für COVID-19-Tests zu subventionieren. Eine Subvention der Tests durch ein Unternehmen kann einerseits einen Anreiz für regelmässige Tests schaffen. Andererseits bieten die Zertifikate den Unternehmen, welche die Achiko-Plattform benutzen, eine grössere Gewissheit in Bezug auf die Sicherheit der Anwesenden in ihren Räumlichkeiten als es eine einfache Temperaturkontrolle an der Tür jemals bieten kann.

TrustScan ist weder ein Immunitätspass noch bietet es derzeit die Möglichkeit zur Verfolgung von Kontakten (contact tracing) für Benutzer, die feststellen, dass sie sich mit COVID-19 angesteckt haben. Je nachdem, wie sich die Technologien für COVID-19-Tests und die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes entwickeln, können diese Funktionen zu einem späteren Zeitpunkt als Optionen angeboten werden.

«Social Distancing ist absolut notwendig, um COVID-19 zu bekämpfen. Die aktuellen Massnahmen implizieren aber, dass jeder Mensch das Virus mit gleicher Wahrscheinlichkeit hat. Unsere Partnerschaft mit TrustScan gibt Regierungen und Unternehmen die Möglichkeit, Orte zu schaffen, an denen Menschen, die zeigen können, dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit infiziert sind, wieder arbeiten können», sagt Kenneth Ting, CEO von Achiko Limited. «Die Achiko-Plattform stellt somit ein Ökosystem zur Verfügung, das die Kosten für die Wiederherstellung des Vertrauens bei Unternehmen, Arbeitnehmern und Kunden senkt, während wir alle dabei sind zu lernen, mit COVID-19 zu leben.»

Hugh Mason, Mitgründer und CEO von TrustScan, ergänzt: «TrustScan ist eine Lösung von Unternehmern für Unternehmer. Wir wollen Geschäften eine Rückkehr zu ihrer Geschäftstätigkeit erleichtern und alle Menschen helfen, so schnell wie möglich wieder in ein normales Leben zu führen. Wir haben vor, schnell zu wachsen, und Achiko ist für uns als Partner eine optimale Wahl: Die Plattform bietet sowohl die Infrastruktur, die wir für den Launch benötigen, und sie verfügt zudem über gut etablierte Verbindungen zu Unternehmenskunden.»

TrustScan reiht sich in Achikos bestehendes Netzwerk von Partnern wie EmpatKali, Sonect, der Hypothekarbank Lenzburg, Huawei und anderen ein. Die Partnerschaft ist ein weiterer Schritt im Wandel von Achiko von einem reinen Zahlungsdienstleister zu einer umfassenden Ökosystem-Plattform und ein weiteres Beispiel dafür, wie Achiko sein Versprechen umsetzt, seinen Usern Mehrwertdienstleistungen zu bieten. Sie ist ein Meilenstein für Achikos Ziel, «Enable to Pay» zu ermöglichen und seinen Nutzern ansprechende und nützliche «Things to do» anzubieten.

Über Achiko Achiko ist eine kommerzielle Plattform, die «win-win»-Ergebnisse kreiert für Unternehmen und deren Kunden, welche sich unterhalten und vernetzen möchten und verschiedene und einzigartige Erlebnisse geniessen wollen.

Geschäfte, die sich mit Achiko zusammenschliessen, erhalten Zugang zu technologischer Infrastruktur und Tools, deren Aufbau sich äusserst schwierig, langsam und kostenintensiv gestalten würde, wenn er alleine angegangen wird. Die Kunden von Achikos Partnern geniessen sofortigen gemeinsamen Zugang zu zusätzlichen Dienstleistungen, ohne das mühselige An- und Abmelden aus verschiedenen Accounts bei mehreren Zahlungsdienstleistern oder das Bedienen von verschiedenen Oberflächen. Von Apps über E-Commerce, Verbraucherkrediten bis hin zu Spareinlagen bietet Achiko ein komplettes Ökosystem, welches die Business- und Customer Experience sowohl on- als auch offline ermöglicht.

Achiko hat ein erfahrenes Managementteam, das über einen erfolgreichen Leistungsnachweis im Aufbau international anerkannter digitaler Unternehmen verfügt und dies unter anderem für Konzerne wie Disney, TimeWarner (heute Warner Media), Samsung, Kakao und Leon Entertainment und Beweis stellte und über Niederlassungen in der Schweiz, Indonesien und Südkorea verfügt.

Achiko verfügt über bedeutende Aktionäre, wie die MNC Group, das grösste Medienunternehmen in Südostasien. Ihre Aktionärsbasis umfasst zudem MOX, Chinas grösste Risikokapitalgesellschaft, die sich ausschliesslich auf den Mobilfunksektor konzentriert und eine der drei weltweit grössten Risikokapitalgesellschaften in diesem Bereich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

Über Trust Scan TrustScan bietet Menschen auf der ganzen Welt eine kostenfreie, Smartphone-basierte Dienstleistung, die ihre Covid-19 Testresultate erfasst und zertifiziert. Dadurch wird die Bestätigung des eigenen Covid-19-Status für Orte, welche sie betreten möchten, spielend leicht. So können sich alle sicher fühlen an den Orten, die sie gerne teilen möchten.

Mehr Informationen finden Sie unter www.trustscan.co.

Disclaimer Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über Achiko Ltd. und deren Geschäftsgang. Solche Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Situation, die Leistungen oder die Erfolge von Achiko ltd. wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen gemacht oder implizit angedeutet werden. Achiko Ltd. stellt diese Mitteilung zum heutigen Zeitpunkt zur Verfügung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

