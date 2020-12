Belimo Holding AG: Belimo erweitert Sensorangebot durch die Übernahme von Opera Electronics Inc., einem Spezialisten für Luftqualitäts- und Gassensoren

Hinwil (Schweiz), 2. Dezember 2020, 07.00 Uhr MEZ

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe

Belimo erweitert Sensorangebot durch die Übernahme von Opera Electronics Inc., einem Spezialisten für Luftqualitäts- und Gassensoren

Belimo vollzieht die Akquisition von Opera Electronics Inc., einem in Montreal (Kanada) ansässigen Spezialisten für Luftqualitäts- und Gassensoren.

Das Bewusstsein für Sicherheit in Gebäuden hat stetig zugenommen und sicherheitsrelevante Produkte stellen einen wachsenden globalen Markt dar. Im Bereich der Antriebe für Brandschutz und Entrauchung hat Belimo eine führende Marktposition erreicht. Eine weitere Applikation, welche Leben rettet und dazu beiträgt, Gebäude- und Sachschäden möglichst gering zu halten, ist die Überwachung von schädlichen Gasen. Dazu benötigt es spezialisierte Luftqualitäts- und Gassensoren.

Belimo trat 2017 mit der Einführung eines ersten Sortiments innovativer Rohr- und Kanalsensoren für HLK-Anwendungen (Heizung, Lüftung und Klima) erfolgreich in den Sensormarkt ein. 2018 wurde das Angebot um Ultraschall-Durchflusssensoren erweitert, in den Jahren 2019 und 2020 um Raumsensoren zur Messung der Raumluftqualität.

Belimo hatte im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie geplant, spezielle Luftqualitäts- und Gassensoren in ihr Angebot aufzunehmen. Mit der Akquisition von Opera Electronics Inc. konnte diese Sortimentserweiterung vollzogen werden. Opera Electronics Inc. entwickelt und fertigt ein fokussiertes Sortiment an Luftqualitäts- und Gassensoren für die Anwendung in Gebäuden. Die Hauptanwendungen umfassen die Überwachung von Fahrzeugemissionen in Parkhäusern und die Leckage-Erkennung von Kältemitteln oder brennbaren Gasen in HLK-Technikräumen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz im niedrigen einstelligen Millionenbereich in kanadischen Dollar.

Während sich Opera Electronics Inc. bislang hauptsächlich auf den kanadischen Markt konzentriert hat, kann jetzt das globale Marketing-, Verkaufs- und Logistiknetzwerk von Belimo genutzt werden. Die Kunden von Belimo können damit von einem noch breiteren Sortiment an Feldgeräten profitieren.

Belimo heisst alle Mitarbeitenden von Opera herzlich willkommen und freut sich darauf, den Standort Montreal als Kompetenzzentrum für spezielle Luftqualitäts- und Gassensoren unter dem neuen Namen Belimo Sensors Inc. weiterzuentwickeln.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen elektrischen Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von CHF 693 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 65 01 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80

Termine Publikation Umsatzzahlen 2020 21. Januar 2021 Publikation Geschäftsbericht 2020 / 8. März 2021 Medien- und Finanzanalystenkonferenz Generalversammlung 2021 29. März 2021

