Haselünne, 22. Juli 2020

Die im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ( ISIN: DE0005201602 ) erwartet auf der Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2020 ein jeweils um Ergebnissondereffekte bereinigtes normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 2,1 (H1

2019: 5,0) Mio. Euro sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 6,4 (H1 2019: 9,0) Mio. Euro. Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 73,5 (H1 2019: 79,2) Mio. Euro belaufen.

Wesentliche Ursache für diese gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres rückläufige Geschäftsentwicklung der Berentzen-Gruppe waren die insbesondere im zweiten Quartal 2020 wie erwartet zunehmend spürbaren Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Die im Zusammenhang damit im März 2020 zu dessen Eindämmung und zum Gesundheitsschutz eingeleiteten staatlichen Krisenmaßnahmen und der daraus resultierende, negative Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft führten absatzseitig insgesamt zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Geschäftsumfangs der Berentzen-Gruppe. Davon betroffen waren ihre drei Segmente Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme in im Einzelnen unterschiedlicher Intensität.

Das Unternehmen reagiert darauf mit umfangreichen und gezielten Maßnahmen zur Begrenzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung des Konzerns.

Im Zuge der Erstellung des Konzern-Halbjahresfinanzberichts 2020 aktualisiert die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ihre im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 getroffenen und mit Veröffentlichung einer Kapitalmarktmitteilung am 26. März 2020 zurückgenommenen Prognosen zur Entwicklung der Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020. Basierend auf den entsprechenden vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2020, verbunden mit einer gleichzeitigen Validierung ihrer bis dato durchgeführten Szenarioanalysen zu den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung, prognostiziert die Berentzen-Gruppe unter Berücksichtigung der bereits ergriffenen, umfangreichen und gezielten Gegensteuerungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2020 nunmehr ein normalisiertes Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 4,0 bis 6,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2020: 9,8 bis 10,8 Mio. Euro; 2019: 9,8 Mio. Euro), ein normalisiertes Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 13,0 bis 15,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2020: 18,5 bis 20,5 Mio. Euro; 2019: 18,4 Mio. Euro) sowie Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 153,0 bis 160,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2020: 167,9 bis 176,7 Mio. Euro; 2019: 167,4 Mio. Euro).

Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Situation im zweiten Halbjahr 2020 beleben wird. Grundlage dafür ist die Erwartung, dass die nationalen wie internationalen Einschränkungen durch die staatlichen Krisenmaßnahmen in den für die Berentzen-Gruppe relevanten Märkten schrittweise gelockert bzw. aufgehoben werden. Da die Berentzen-Gruppe allerdings von einer eher langsamen Erholung der einzelnen Konsumfelder ausgeht, werden wesentliche Impulse für den Geschäftserfolg erst im üblicherweise ohnehin stärkeren vierten Quartal des Geschäftsjahres erwartet, während die Umsatz- und Ergebnissituation im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 voraussichtlich noch etwas deutlicher von den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie geprägt sein wird.

Die endgültigen Geschäftszahlen zum 30. Juni 2020 sowie weitergehende Informationen zum ersten Geschäftshalbjahr 2020 und zur Prognose für das Geschäftsjahr 2020 werden planmäßig am 11. August 2020 mit dem Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2020 veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2019 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 78 f. in der deutschen und englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/.

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

