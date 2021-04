DGAP-Adhoc: Cicor Technologies Ltd. - Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen zu (deutsch)

Cicor Technologies Ltd. - Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen zu

An der diesjährigen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd., bei welcher die Aktionärinnen und Aktionäre aufgrund der anhaltenden Coronapandemie ihre Stimmrechte ausschliesslich mittels Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben konnten, genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge. Die Versammlung bewilligte Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 sowie die Verwendung des Bilanzergebnisses und erteilte den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung. Des Weiteren wurde die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer und die Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr gutgeheissen. Die Generalversammlung genehmigte ausserdem den Antrag auf eine Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve von CHF 1.00 je Namenaktie.

Die Generalversammlung hat Daniel Frutig als neuen Verwaltungsratspräsidenten und Nachfolger von Robert Demuth, der nicht mehr zur Wiederwahl angetreten ist, gewählt. Weiter wurde Dr. Rüdiger Merz als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Die bisherigen Mitglieder Andreas Dill und Erich Haefeli wurden wiedergewählt. Andreas Dill, Daniel Frutig und Dr. Rüdiger Merz wurden zudem als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt.

Für ein weiteres Jahr wurden ausserdem der unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Rechtsanwalt Pascal Moesch (Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds) und die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, von der Generalversammlung bestätigt.

Alexander Hagemann CEO Tel. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Patric Schoch CFO Tel. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

