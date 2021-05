DGAP-Adhoc: COLTENE Holding AG: Mutation in der Gruppenleitung (deutsch)

COLTENE Holding AG: Mutation in der Gruppenleitung

Altstätten, 04. Mai 2021

John Westermeier, Vice President Marketing & Sales Nordamerika und Geschäftsführer von SciCan Ltd. in Toronto, hat sich aus privaten Gründen entschieden, per Ende Juni 2021 aus der Gruppenleitung von COLTENE zurückzutreten.

Im Rahmen des Zusammenschlusses von COLTENE und SciCan im Oktober 2018 stiess John Westermeier als vormaliger CEO von SciCan zur heutigen COLTENE Gruppe. Seither hatte er die Entwicklung von SciCan innerhalb der COLTENE Gruppe erfolgreich mitgeprägt. In Zukunft möchte er sich vermehrt privaten Projekten widmen können. Die Regelung seiner Nachfolge wird das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Martin Schaufelberger, CEO der COLTENE Gruppe, kommentiert: "Wir respektieren den Entscheid von John, bedauern jedoch sein Ausscheiden. Als kundenorientierte Führungskraft hatte er den Vertrieb von SciCan in Nordamerika stark ausgebaut. Nach dem Zusammenschluss mit COLTENE hatte er insbesondere die Vertriebsorganisationen in Nordamerika erfolgreich zusammengeführt und trug die Verantwortung für die Führung des Vertriebs und der Marketingkommunikation in der Region. Ich danke John Westermeier für seinen grossen Einsatz zugunsten der COLTENE Gruppe und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Finanzkalender

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021 und 6. August Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2021 2021 4. Veröffentlichung Jahresbericht 2021 und Medienund März 2022 Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2021 21. April Generalversammlung 2022 Veröffentlichung 2022 5. Halbjahresbericht 2022 und Telefonkonferenz zum August Halbjahresabschluss 2022 2022

Sprache: Deutsch Unternehmen: COLTENE Holding AG Feldwiesenstrasse 20 9450 Altstätten Schweiz

ISIN: CH0025343259 Valorennummer: 2534325 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1192012

