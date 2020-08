DGAP-Adhoc: Halbjahresbericht 2020 - Highlight Event and Entertainment AG mit deutlicher Ergebnisverbesserung (deutsch)

Halbjahresbericht 2020 - Highlight Event and Entertainment AG mit deutlicher Ergebnisverbesserung

Highlight Event and Entertainment AG mit deutlicher Ergebnisverbesserung

Die an der SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG, ein international führendes Unternehmen im Bereich Film, Sport- & Event-Marketing und Sport mit Sitz in Pratteln (Schweiz), hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 mit signifikanten Ergebnisverbesserungen abgeschlossen. Obwohl die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie den Konzernumsatz um 26.9% auf CHF 172 Mio. reduzierten, gelang es dem Konzern, mit entschlossenem Kostenmanagement und schlanken Strukturen das Betriebsergebnis (EBIT) von CHF -6.4 Mio. in der Vorjahresperiode auf CHF 11.0 Mio. in der Berichtsperiode zu verbessern. Auch das Konzernergebnis konnte von CHF -12.6 Mio. im Vorjahr auf CHF 1.1 Mio. im 1. Halbjahr 2020 markant gesteigert werden.

Mit einem Umsatzeinbruch von -30.4% auf CHF 98.0 Mio. litt das Film-Segment besonders stark unter der Covid-19-Pandemie. Diese wirkte sich vor allem auf die Umsätze im Kinoverleih und bei den weitgehend unterbrochenen Auftragsproduktionen aus. Im Bereich der digitalen Vertriebsformen (Produktionen für Netflix, Amazon, E-Disney etc.) setzte sich das Wachstum weiterhin erfolgreich fort. Dieses Teilsegment gewinnt durch die Veränderungen im Medienkonsum deutlich an Bedeutung. Entsprechend entwickelt sich der klassischen Home-Entertainment-Markt (DVD und Blu-ray) rückläufig.

Während das Segment Sport- und Event-Marketing (Vermarktung von internationalen Sport-Grossveranstaltungen) aufgrund von Währungseffekten einen leichten Umsatzrückgang um CHF 1,7 Mio. CHF auf 31,2 Mio. hinnehmen musste, verzeichnete das Segment Sport (namentlich die Sport 1-Gruppe) einen Umsatzrückgang von -28.2% auf CHF 43.2 Mio. Dieser ist hauptsächlich auf rückläufige Werbeerlöse infolge der Covid-19-bedingten Ausfälle von Sportveranstaltungen zurückzuführen.

In diesem durch die Coronakrise geprägten Umfeld gelang der Highlight Event and Entertainment AG im 1. Halbjahr 2020 eine ertragsmässig ausserordentliche Leistung, indem das Betriebsergebnis (EBIT) gegenüber dem Vorjahr um CHF 17,4 Mio. von CHF -6,4 Mio. auf CHF 11,0 Mio. gesteigert werden konnte. Die deutliche Verbesserung resultiert in erster Linie aus dem Segment Film, dessen Ergebnisbeitrag im ersten Halbjahr 2020 bei CHF 8,8 Mio. lag, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Verlust in Höhe von CHF -2,5 Mio. ausgewiesen wurde. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren geringere Kosten, insbesondere aufgrund der durch Corona erzwungenen Einstellungen bzw. Unterbrechungen von Film- und TV- Auftragsproduktionen.

Auch der Konzerngewinn lag mit CHF 1,1 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von CHF -12,6 Mio. Der Ergebnisanteil der HLEE-Aktionäre betrug dabei CHF 0,4 Mio. (Vorjahresperiode: CHF -5,8 Mio.), was einem Gewinn pro Aktie von CHF 0,05 entspricht (Vorjahresperiode: CHF -0,68).

Das Eigenkapital in Höhe von CHF 357,9 Mio. lag um CHF 2,5 Mio. unter dem Stand zum Jahresende 2019, was unter anderem auf Währungseffekte zurückzuführen ist.

Bernhard Burgener, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der HLEE-Gruppe, kommentiert: «Durch entschlossenes, schnelles Handeln hat die HLEE-Gruppe die Auswirkungen der Corona Pandemie bisher hervorragend gemeistert. Dank der dezentralen Führungsstrukturen war der Konzern in der Lage, für jedes Segment optimale Lösungen zu finden und diese erfolgreich umzusetzen.»

Der detaillierte Halbjahresbericht 2020 ist unter http://www.hlee.ch/investor-relations/geschaeftsberichte/ abrufbar.

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln

Tel.: +41 41 226 05 97

info@hlee.ch http://www.hlee.ch

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF HJ1/2020 HJ1/2019 Abw. in % Umsatzerlöse 172,3 235,8 -26,9 Betriebsergebnis 11,0 -6,4 n/a Konzernergebnis (nach Steuern) 1,1 -12,6 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner 0,4 -5,8 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,05 -0,68 n/a Segmentumsatz Film 98,0 140,9 -30,4 Sport- und Event-Marketing 31,2 32,9 -5,2 Sport 43,2 60,2 -28,2 Event Marketing 1,7 Segmentergebnis Film 8,8 -2,5 n/a Sport- und Event-Marketing 14,7 16,2 -9,3 Sport -10,3 -18,8 n/a Event Marketing 0,4

in Mio. CHF 30.6.2020 31.12.2019 Abw. in % Bilanzsumme 942,0 973,5 -3,2 Eigenkapital 357,9 360,4 -0,7 Eigenkapitalquote (%) 37,9 37,0 0,9 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 164,3 139,1 18,1 Flüssige Mittel 39,0 55,3 -29,4

