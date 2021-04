DGAP-Adhoc: Leclanché entwickelt 65 Ah Hochenergie-Lithium-Ionen-Pouch-Zelle - ideal für Elektro- und Hybridbusse sowie Lkw-Anwendungen (deutsch)

Leclanché entwickelt 65 Ah Hochenergie-Lithium-Ionen-Pouch-Zelle - ideal für Elektro- und Hybridbusse sowie Lkw-Anwendungen

^ EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Produkteinführung Leclanché entwickelt 65 Ah Hochenergie-Lithium-Ionen-Pouch-Zelle - ideal für Elektro- und Hybridbusse sowie Lkw-Anwendungen

12.04.2021 / 06:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leclanché entwickelt 65 Ah Hochenergie-Lithium-Ionen-Pouch-Zelle - ideal für Elektro- und Hybridbusse sowie Lkw-Anwendungen

- Die neue G/NMC-Zelle mit 65 Ah ermöglicht eine höhere Reichweite und Betriebszeit für Lkw und Busse bei gleicher Größe und gleichem Gewicht wie die 60 Ah Zelle des Unternehmens

- Erhöhter Zellspannungsbereich zur Steigerung der Energiekapazität der Zelle im Vergleich zur firmeneigenen 60 Ah G/NMC-Zelle

- Hohe volumetrische Energiedichte von bis zu 515 Wh / l ermöglicht größere Fahrreichweite

- Hohe Zyklenfestigkeit gepaart mit Schnellladefähigkeit, die eine 80-prozentige Aufladung in weniger als 30 Minuten bei erhöhter Stabilität im höheren Spannungsbereich ermöglicht

- Präzisionsfertigung im hochmodernen Werk des Unternehmens in Willstätt, Deutschland, mit einer für Q1/2021 geplanten Verfügbarkeit

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 12. April 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, hat eine neue, hochenergetische 65 Ah Lithium-Ionen-Pouch-Zelle für Bus- und Lkw-Hersteller entwickelt, die eine höhere Reichweite und Betriebszeit für vollelektrische und Hybridfahrzeuge anstreben.

Die neuen GL 65 Ah G/NMC-Zellen (Graphit/Nickel-Mangan-Kobaltoxid) sind speziell für energieintensive Anwendungen konzipiert. Sie liefern zehn Prozent mehr Energie und weisen eine um zehn Prozent höhere Energiedichte auf (bis zu 515 Wh / l) als die 60 Ah Zellen des Unternehmens - und das bei gleicher Größe und gleichem Gewicht. Die Zellen verwenden modernste Materialien, die eine längere Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit mit einer schnellen Ladefähigkeit verbinden. Dies ermöglicht eine größere Reichweite und eine 80-prozentige Aufladung in weniger als 30 Minuten. Dank ihrer hohen volumetrischen Dichte in Kombination mit der hohen Zyklenfestigkeit eignen sich diese Zellen außerdem besonders gut für Schwerlastanwendungen wie Busse und Lkw.

"Unsere neue GL 65 Energiezelle erfüllt den Wunsch nach höherer Reichweite und verkürzter Ladezeit, ohne dabei an Größe oder Gewicht zuzunehmen", sagt said Dr. Hilmi Buqa, Vizepräsident Zelle F&E, von Leclanché. "Diese Zelle verwendet modernste Elektrodendesigns und bildet die Grundlage für unsere kommende Automobilzelle. Zusammen mit unserer 60 Ah G/NMC-Zelle können wir unseren Kunden nun ein breiteres Spektrum an Lösungen für ihre Anforderungen bieten, und ihnen helfen, weiterhin innovativ zu sein. "

Hochmoderne Fertigungstechnik

Die GL 65 Energiezellen (wie auch die GL 60 Zellen) werden in der automatisierten, hochmodernen Anlage von Leclanché in Willstätt, Deutschland, in Präzisionsfertigung nach dem firmeneigenen Produktionsverfahren hergestellt. Die Elektroden werden in einem hochentwickelten wasserbasierten Prozess - ohne Verwendung von organischen Lösungsmitteln - hergestellt, was zu einer deutlich reduzierten Umweltbelastung und einer geringeren CO2-Bilanz führt.

Die vollständigen Spezifikationen sind online verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie www.leclanche.com oder kontaktieren Sie das Team von Leclanché unter info@leclanche.com.

Anmerkung der Redaktion: Ein hochauflösendes Foto der neuen GL 65 Energiezelle von Leclanché sowie Bilder der hochmodernen Produktionsstätte des Unternehmens sind auf Anfrage erhältlich.

Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte Leclanché

Medien Schweiz /Europa: Medien Nordamerika: Thierry Meyer Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053 E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch E-Mail: leclanche@feintuchpr.com Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Christoph Miller Anil Srivastava / Hubert Angleys

T: +49 (0) 711 947 670 T: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: leclanche@sympra.de E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119 , CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1183175

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1183175 12.04.2021 CET/CEST

°