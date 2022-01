DGAP-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Vorläufige Geschäftszahlen Konzern 2021 (untestiert) - Ausblick 2022 (deutsch)

Limes Schlosskliniken AG: Vorläufige Geschäftszahlen Konzern 2021 (untestiert) - Ausblick 2022

Vorläufige Geschäftszahlen Konzern 2021 (untestiert) - Ausblick 2022

- Umsatzerlöse 16,9 Mio. EUR; (Vj. 11,2 Mio. EUR) +51 %

- Bruttoperiodenergebnis (EBITDA) +5.394 TEUR; (Vj. +838 TEUR)

- Betriebsergebnis (EBIT) + 3.505 TEUR; (Vj. -427 TEUR)

- Gewinn vor Steuern (EBT) +3.284 TEUR; (Vj. -693 TEUR)

Köln, 18. Januar 2022: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2021 einen positiven Geschäftsverlauf verzeichnen. Ohne die Konsolidierung der akquirierten Schweizer Klinik Paracelsus Recovery Group konnten die LIMES Schlosskliniken den Umsatz auf 16,9 Mio. EUR (+ 51 %) ausweiten und ein positives Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von 5.394 TEUR erwirtschaften. Der Betriebsgewinn vor Zinsen (EBIT) beträgt 3.505 TEUR. Der Konzerngewinn vor Steuern wird bei 3.284 TEUR liegen. In den Geschäftszahlen sind 641 TEUR Abschreibungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes enthalten. Durch Nutzung von Verlustvorträgen fällt nur eine Mindestbesteuerung an.

Für 2022 gehen wir, inklusive der Konsolidierung der Paracelsus Recovery Group, von einem Umsatz von 27,0 Mio. EUR (+ 60%) aus. Das Betriebsergebnis (EBITDA) dürfte sich auf ca. 7,6 Mio. EUR belaufen. Wir rechnen mit einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 5,4 Mio. EUR. In den Planansätzen für das Geschäftsjahr 2022 sind die Anlaufverluste für die neue Klinik "LIMES Schlossklinik Bergisches Land" in Höhe von 1,3 Mio. EUR bereits berücksichtigt. Die Inbetriebnahme der neuen Klinik ist für den 01.09.2022 geplant. Nach einer gewissen Anlaufphase rechnen wir bei einer Auslastung von 80 % mit einem zusätzlichen Umsatz von 18,0 Mio. EUR.

Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.

