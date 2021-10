DGAP-Adhoc: LION E-Mobility AG: Winfried Buss wird neuer Geschäftsführer der LION Smart GmbH (deutsch)

LION E-Mobility AG: Winfried Buss wird neuer Geschäftsführer der LION Smart GmbH

Die LION E-Mobility AG ('LION"), eine börsennotierte Schweizer Holdinggesellschaft mit strategischen Investitionen im Bereich der Speicherung elektrischer Energie und der Technologie von Lithium-Ionen-Batteriesystemen, hat einen weiteren CEO für die operative Tochtergesellschaft LION Smart GmbH ('LION Smart") ernannt.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Winfried Buss die Rolle des Geschäftsführers von LION Smart und stärkt damit das Team in der aktuellen Wachstumsphase.

Alessio Basteri, Präsident des LION-Verwaltungsrates, sagte: 'Ich freue mich, die Ernennung von Winfried Buss zum neuen Geschäftsführer der Lion Smart GmbH bekannt zu geben. Winfried Buss verfügt über weitreichende globale Erfahrung in der Automobilindustrie und über langjährige Managementerfahrung. Seine Verbindungen in der Automobilindustrie werden für die nächste Phase unserer Entwicklungen sehr wichtig sein, insbesondere mit Bezug auf den Bereich Vertrieb. Seine Erfahrung in der Produktion wird ebenfalls sehr wertvoll sein, wenn wir unsere nächsten Schritte in Angriff nehmen.

Winfried Buss, neuer CEO von LION Smart, sagt: 'Ich freue mich darauf, mit LION zusammenzuarbeiten und meine Erfahrung zu nutzen, um uns auf das nächste Level zu bringen.'

