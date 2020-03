DGAP-Adhoc: Medartis nominiert Marco Gadola zur Wahl in den Verwaltungsrat (deutsch)

Medartis nominiert Marco Gadola zur Wahl in den Verwaltungsrat

Medartis Holding AG

MEDIENMITTEILUNG

Medartis nominiert Marco Gadola zur Wahl in den Verwaltungsrat

Basel, Schweiz, 18. März 2020 - Der Verwaltungsrat der Medartis Holding AG (SIX: MED), eines führenden Herstellers und Anbieters von medizinischen Produkten für die Osteosynthese, schlägt der Generalversammlung vom 17. April 2020 Marco Gadola zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates vor. Mit seiner ausgewiesenen Expertise und Führungserfahrung im internationalen Medizinaltechnikmarkt soll Marco Gadola den Verwaltungsrat weiter stärken und das Unternehmen auf seinem Wachstumspfad unterstützen.

Der Verwaltungsrat der Medartis Holding AG hat beschlossen, Marco Gadola anlässlich der Generalversammlung vom 17. April 2020 zur Wahl als zusätzliches unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates vorzuschlagen. Nach seiner Wahl soll er im Finanz- und Auditkomitee Einsitz nehmen. Alle bisherigen Mitglieder und Dr. h.c. Thomas Straumann als Präsident des Verwaltungsrates werden an der Generalversammlung 2020 zur Wiederwahl stehen.

Marco Gadola war von 2013 bis Ende 2019 Chief Executive Officer und von 2006 bis 2008 Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Straumann Group, eines führenden Unternehmens im Dentalmarkt. Dazwischen war er fünf Jahre bei der Panalpina Group als Chief Executive Officer Asia Pacific und als Chief Financial and Information Technology Officer tätig. Zuvor war er Chief Financial Officer bei Hero und hatte verschiedene Führungsfunktionen bei Hilti inne. Seine Laufbahn startete er bei UBS im Corporate-Finance-Bereich und bei Novartis als Senior Auditor. Marco Gadola ist 1963 geboren und Schweizer sowie französischer Staatsbürger. Er verfügt über einen Master in Business Administration and Economics der Universität Basel und hat Weiterbildungen an der London School of Economics und der IMD Management School in Lausanne absolviert.

Marco Gadola ist Mitglied des Verwaltungsrates der DKSH Group (nominiert als Präsident), der Medacta AG sowie der Calida Group (Präsident). Im Weiteren ist er zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates der Straumann Group vorgeschlagen.

Dr. h.c. Thomas Straumann, Präsident des Verwaltungsrates von Medartis: «Ich freue mich sehr über die Nomination von Marco Gadola als Mitglied des Verwaltungsrates von Medartis. Ich bin überzeugt, dass er mit seinen exzellenten Kenntnissen des Marktes, seiner grossen internationalen Erfahrung und seinem herausragenden Leistungsausweis in unserem Gremium einen wichtigen Beitrag leisten und das Unternehmen auf seinem weiteren Wachstumspfand unterstützen wird.»

Coronavirus: Information zur Generalversammlung der Medartis Holding AG Zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten und angesichts der am 16. März 2020 aktualisierten Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) findet die Generalversammlung am 17. April 2020 ohne Publikum statt.

Die Stimmabgabe muss gemäss COVID-19-Verordnung 2, Art. 6a Abs. 1 lit. b zwingend über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Neovius AG, ausgeübt werden.

Die Publikation der Traktanden der Generalversammlung 2020 ist am 23. März 2020 auf der Webseite von Medartis unter https://www.medartis.com/de/investor-media-relations/#page-1095 vorgesehen.

Kontakt Patrick Christ Head Corporate Services Medartis Holding AG Telefon: +41 61 633 34 70 patrick.christ@medartis.com

Über Medartis Medartis mit Sitz in Basel wurde 1997 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von medizinischen Produkten für die Osteosynthese im Bereich der oberen und unteren Extremitäten und des Gesichtsschädels. Medartis beschäftigt über 600 Mitarbeitende an insgesamt 13 Standorten, und Medartis-Produkte werden weltweit in über 50 Ländern angeboten. Medartis hat sich verpflichtet, Chirurgen und OP-Personal mit innovativsten Titanimplantaten und Instrumenten zu versorgen und einen hervorragenden Service zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com.

Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Medartis Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Einschätzungen oder Absichten bezüglich der Gesellschaft und ihrer Geschäfte enthalten. Solche Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Investitionsentscheidung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus gibt weder die Gesellschaft noch einer ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater noch eine andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der ausdrücklich oder impliziert wiedergegebenen Auffassungen.

Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Basel
Schweiz

ISIN: CH0386200239 Valorennummer: 38620023 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1000081

